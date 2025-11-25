Σοροπτιμιστικός: Το δημογραφικό πρόβλημα, οι γυναίκες δημοσιογράφοι και η Χριστίνα Λαμπίρη

Η ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος, μιας εθνικής κοινωνικής πληγής, με ολοένα και πιο δυσάρεστες μετρήσεις, απασχόλησε την εκδήλωση του περασμένου σαββατόβραδου με διοργανωτή των Σοροπτιμιστικό Ομιλο Πατρών.

Κεντρική ομιλήτρια ήταν η γνωστή δημοσιογράφος της Αθήνας και τηλεπαρουσιάστρια Χριστίνα Λαμπίρη, η οποία παρουσίασε τα τελευταία δεδομένα και υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της ενημέρωσης της κοινής γνώμης. Το event ένωσε τις συμπολίτισσες δημοσιογράφους διαφορετικών γενεών, οι οποίες παρέλαβαν από τον όμιλο τιμητικό δίπλωμα προσφοράς στο πλαίσιο του 28ου Forum Ανάπτυξης.

Το thebest.gr εκπροσώπησε ανάμεσα στις τιμώμενες, η Αντυ Μπακοπούλου, συντάκτης του portal με προσωπική στήλη και διευθύντρια σύνταξης του ομώνυμου περιοδικού.