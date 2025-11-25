Σοροπτιμιστικός: Το δημογραφικό πρόβλημα, οι γυναίκες δημοσιογράφοι και η Χριστίνα Λαμπίρη

Back to Top
Ζεστό κλίμα ομοψυχίας στην εκδήλωση όπου τιμήθηκαν οι συμπολίτισσες κυρίες των media

Η ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος, μιας εθνικής κοινωνικής πληγής, με ολοένα και πιο δυσάρεστες μετρήσεις, απασχόλησε την εκδήλωση του περασμένου σαββατόβραδου με διοργανωτή των Σοροπτιμιστικό Ομιλο Πατρών.

Κεντρική ομιλήτρια ήταν η γνωστή δημοσιογράφος της Αθήνας και τηλεπαρουσιάστρια Χριστίνα Λαμπίρη, η οποία παρουσίασε τα τελευταία δεδομένα και υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της ενημέρωσης της κοινής γνώμης. Το event ένωσε τις συμπολίτισσες δημοσιογράφους διαφορετικών γενεών, οι οποίες παρέλαβαν από τον όμιλο τιμητικό δίπλωμα προσφοράς στο πλαίσιο του 28ου Forum Ανάπτυξης.

Το thebest.gr εκπροσώπησε ανάμεσα στις τιμώμενες, η Αντυ Μπακοπούλου, συντάκτης του portal με προσωπική στήλη και διευθύντρια σύνταξης του ομώνυμου περιοδικού.

Χαιρέτισαν η πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Πατρών «Δανιηλίς» Δήμητρα Χρυσανθοπούλου και η αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Γεωργία Ντάτσικα. Παρών και ανάμεσα στους απονεμητές και ο αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Τάκης Παπαδόπουλος. Τον συντονισμό της εκδήλωσης έκανε η Έφη Αναλυτή, ενώ παραβρέθηκαν μέλη και φίλοι του Ομίλου, καθώς επίσης εκπρόσωποι γυναικείων εθελοντικών οργανώσεων της Πάτρας.

φωτογραφίες Φαύστα Φραντζή/ BeFamous

ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ

Βραβεύτηκαν οι δημοσιογράφοι: Ελένη Ασημακοπούλου, Μαρία Ανδριέλλου, Ελένη Γεωργοπούλου, Γεωργία Καραλή (η οποία ήταν η πρώτη γυναίκα δημοσιογράφος της Πάτρας), Κρίστυ Κουνινιώτη, Άντυ Μπακοπούλου, Δήμητρα Μπαλαφούτη, Λίνα Μπάστα, Μαρία Ορφανού, Νατάσσα Πατρινού, Μαρία Σιορώκου, Εύα Στρατή, Αγγελική Σπυροπούλου, Μιμίκα Χριστοδουλοπούλου.

 

