Σοροπτιμιστικός: Καλεί στο Forum Ανάπτυξης τη Χριστίνα Λαμπίρη και Πατρινές δημοσιογράφους

Το ερχόμενο Σάββατο 22/11 έχει προγραμματιστεί ομιλία και τιμητική απονομή
Στο πλαίσιο του 28ου Forum Ανάπτυξης αυτό το Σάββατο 22 Nοεμβρίου στις 6 μ.μ. ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Πάτρας «Δανιηλίς» διοργανώνει εκδήλωση με ομιλήτρια τη γνωστή δημοσιογράφο και τηλεοπτική παρουσιάστρια Χριστίνα Λαμπίρη.
H κ. Λαμπίρη διατηρεί δεσμούς με την πόλη μας και παραμένει με συνέπεια στις τοπικές επάλξεις της κοινωνικής προσφοράς. Θα αναπτύξει το θέμα «Ο ρόλος των Ελληνίδων Δημοσιογράφων στην Ανάδειξη του Δημογραφικού» με συντονίστρια την Έφη Αναλυτή.
Στη συνέχεια θα τιμηθούν γυναίκες δημοσιογράφοι της Πάτρας για την προσφορά τους
στην ενημέρωση, τα γράμματα και τον πολιτισμό.
Θα παραστούν μέλη και φίλοι του Σοροπτιμιστικού, πρωτεργάτιδα της όλης πρωτοβουλίας, η πρόεδρος Δήμητρα Χρυσανθοπούλου.
