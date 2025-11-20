Σοροπτιμιστικός: Καλεί στο Forum Ανάπτυξης τη Χριστίνα Λαμπίρη και Πατρινές δημοσιογράφους

Στο πλαίσιο του 28ου Forum Ανάπτυξης αυτό το Σάββατο 22 Nοεμβρίου στις 6 μ.μ. ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Πάτρας «Δανιηλίς» διοργανώνει εκδήλωση με ομιλήτρια τη γνωστή δημοσιογράφο και τηλεοπτική παρουσιάστρια Χριστίνα Λαμπίρη.

H κ. Λαμπίρη διατηρεί δεσμούς με την πόλη μας και παραμένει με συνέπεια στις τοπικές επάλξεις της κοινωνικής προσφοράς. Θα αναπτύξει το θέμα «Ο ρόλος των Ελληνίδων Δημοσιογράφων στην Ανάδειξη του Δημογραφικού» με συντονίστρια την Έφη Αναλυτή.