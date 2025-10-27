Φλας στο δείπνο του Πανεπιστημίου Πατρών με αφορμή το διάλογο Βενιζέλου- Μπακογιάννη

Κατάμεστη ήταν η αίθουσα τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» του Πανεπιστημίου Πατρών για τις ομιλίες των Ευάγγελου Βενιζέλου και Ντόρας Μπακογιάννη. Μάλιστα η επιτυχημένη εκδήλωσε κατέληξε σε δείπνο του διοργανωτικού team, των συντελεστών και των υποστηρικτών στο εστιατόριο «Ναύτοικο» του Ρίου.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, υπουργός Εξωτερικών και Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ και η πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, πρώην υπουργός Εξωτερικών και Βουλευτής, αναφέρθηκαν στις «Γεωπολιτικές Εξελίξεις Ελληνικού Ενδιαφέροντος – Προκλήσεις και Προοπτικές».

Οι τοποθετήσεις των δυο πολιτικών έγιναν μετά από χαιρετισμό του πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητή Χρήστου Ι. Μπούρα, ενώ συντόνισε ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Μάγνης.