Φλας στο δείπνο του Πανεπιστημίου Πατρών με αφορμή το διάλογο Βενιζέλου- Μπακογιάννη

Διοργανωτές και συντελεστές απόλαυσαν το μενού του «Νάυτοικο» στο Ρίο

Κατάμεστη ήταν  η  αίθουσα τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» του Πανεπιστημίου Πατρών για τις ομιλίες των Ευάγγελου Βενιζέλου και Ντόρας Μπακογιάννη. Μάλιστα η επιτυχημένη εκδήλωσε κατέληξε σε δείπνο του διοργανωτικού team, των συντελεστών και των υποστηρικτών στο εστιατόριο «Ναύτοικο» του Ρίου.

 Ο πρώην αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, υπουργός Εξωτερικών και Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ  και η πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, πρώην υπουργός Εξωτερικών και Βουλευτής,  αναφέρθηκαν στις «Γεωπολιτικές Εξελίξεις Ελληνικού Ενδιαφέροντος – Προκλήσεις και Προοπτικές». 

Οι τοποθετήσεις των δυο πολιτικών έγιναν μετά από χαιρετισμό  του πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητή Χρήστου Ι. Μπούρα, ενώ συντόνισε ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Μάγνης.

Τη διοργάνωση της υπέγραψε  το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΣΟΚΠΠ). Το thebest.gr εκπροσώπησε η διευθύντρια Νεκταρία Ντούκα.

 Φωτογραφίες: Δημήτρης  Χριστοδουλόπουλος

#tags Πανεπιστήμιο Πατρών Δείπνο

