Φλας στο δείπνο του Πανεπιστημίου Πατρών με αφορμή το διάλογο Βενιζέλου- Μπακογιάννη

Διοργανωτές και συντελεστές απόλαυσαν το μενού του «Νάυτοικο» στο Ρίο
Κατάμεστη ήταν η αίθουσα τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» του Πανεπιστημίου Πατρών για τις ομιλίες των Ευάγγελου Βενιζέλου και Ντόρας Μπακογιάννη. Μάλιστα η επιτυχημένη εκδήλωσε κατέληξε σε δείπνο του διοργανωτικού team, των συντελεστών και των υποστηρικτών στο εστιατόριο «Ναύτοικο» του Ρίου.
Ο πρώην αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, υπουργός Εξωτερικών και Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ και η πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, πρώην υπουργός Εξωτερικών και Βουλευτής, αναφέρθηκαν στις «Γεωπολιτικές Εξελίξεις Ελληνικού Ενδιαφέροντος – Προκλήσεις και Προοπτικές».
Οι τοποθετήσεις των δυο πολιτικών έγιναν μετά από χαιρετισμό του πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητή Χρήστου Ι. Μπούρα, ενώ συντόνισε ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Μάγνης.
Τη διοργάνωση της υπέγραψε το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΣΟΚΠΠ). Το thebest.gr εκπροσώπησε η διευθύντρια Νεκταρία Ντούκα.
Φωτογραφίες: Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος
