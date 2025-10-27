Vogue World, Λος Αντζελες: Κίντμαν ως Τζίλντα- Κένταλ Τζένερ ως Moulin Rouge star

«Χαμός» σε TikTok και Instagram από τα πρώτα λεπτά του event Vogue World.

To show που πέρυσι έγινε στην παριζιάνικη Place Vendome, μεταφέρθηκε στα εμβληματικά Paramount Studios του Λος Άντζελες . Στο προαύλιο του συγκροτήματος στήθηκε πασαρέλα για έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα σε αξιομνημόνευτα κοστούμια ταινιών του Χολιγουντ και κορυφαίων προτάσεων της παγκόσμιας μόδας.

Συγκεκριμένα, παρέλασαν αυθεντικές αμφιέσεις από τα φιλμ Breakfast at Tiffany’s, Gilda, Moulin Rouge Psycho, The Godfather, Gatsby, Orlando, Μαρία Αντουανέτα Mαύρος Πάνθηρας, La La Land κ.α. σε συνδυασμό με looks από τα labels Chanel, Alaïa, Balmain, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Miu Miu, McQueen by Seán McGirr και Valentino. To καταιγιστικό χειροκρότημα προήλθε από 70 διασημότητες.

Πρώτη πρώτη στο catwalk εμφανίστηκε η super star Νικόλ Κίντμαν, η οποία «υποδύθηκε» την iconic «Tζίλντα» (1946) που είχε παίξει η μυθική Ρίτα Χέιγουορθ. Η Αυστραλή ηθοποιός ήταν ντυμένη σε old Hollywood style με μαύρη σατέν τουαλέτα Chanel στολισμένη με καμέλιες. Το ρούχο παρέπεμπε βέβαια στην παλιά ταινία, τη στιγμή που τραγουδούσε η Χέιγουορθ. Η Κίντμαν είχε τα μαλλιά της σε «σκάλες» και έλαμπε με κόκκινο κραγιόν. Τη συνόδεψε μάλιστα ο σκηνοθέτης Μπαζ Λούρμαν.