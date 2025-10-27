Vogue World, Λος Αντζελες: Κίντμαν ως Τζίλντα- Κένταλ Τζένερ ως Moulin Rouge star

Eνα μοναδικό show που συνέδεσε το σήμερα της παγκόσμιας μόδας με αξεπέραστα φιλμ του Χόλιγουντ
«Χαμός» σε TikTok και Instagram από τα πρώτα λεπτά του event Vogue World.
To show που πέρυσι έγινε στην παριζιάνικη Place Vendome, μεταφέρθηκε στα εμβληματικά Paramount Studios του Λος Άντζελες . Στο προαύλιο του συγκροτήματος στήθηκε πασαρέλα για έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα σε αξιομνημόνευτα κοστούμια ταινιών του Χολιγουντ και κορυφαίων προτάσεων της παγκόσμιας μόδας.
Συγκεκριμένα, παρέλασαν αυθεντικές αμφιέσεις από τα φιλμ Breakfast at Tiffany’s, Gilda, Moulin Rouge Psycho, The Godfather, Gatsby, Orlando, Μαρία Αντουανέτα Mαύρος Πάνθηρας, La La Land κ.α. σε συνδυασμό με looks από τα labels Chanel, Alaïa, Balmain, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Miu Miu, McQueen by Seán McGirr και Valentino. To καταιγιστικό χειροκρότημα προήλθε από 70 διασημότητες.
Πρώτη πρώτη στο catwalk εμφανίστηκε η super star Νικόλ Κίντμαν, η οποία «υποδύθηκε» την iconic «Tζίλντα» (1946) που είχε παίξει η μυθική Ρίτα Χέιγουορθ. Η Αυστραλή ηθοποιός ήταν ντυμένη σε old Hollywood style με μαύρη σατέν τουαλέτα Chanel στολισμένη με καμέλιες. Το ρούχο παρέπεμπε βέβαια στην παλιά ταινία, τη στιγμή που τραγουδούσε η Χέιγουορθ. Η Κίντμαν είχε τα μαλλιά της σε «σκάλες» και έλαμπε με κόκκινο κραγιόν. Τη συνόδεψε μάλιστα ο σκηνοθέτης Μπαζ Λούρμαν.
Νικόλ Κίντμαν
Αντίπαλον δέος η περιζήτητη Καλιφορνέζα super model Κένταλ Τζένερ, η οποία περπάτησε ως αστραφτερό show girl με το αυθεντικό κοστούμι και το ημίψηλο καπέλο του μαξιμαλιστικού μιούζικαλ «Moulin Rouge». Το «κορμάκι» αναδείκνυε βέβαια στο έπακρο τα πανύψηλα πόδια της καλλονής, οπότε τα φλας «τρελάθηκαν».
Κένταλ Τζένερ
Αννα Γουίντουρ
Γκουίνεθ Πάλτροου, Machine Gun Kelly
Αντζελα Μπάσετ
Κάιλ Μακλάχλαν
Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι
Ρίτα Ορα, Χάιντι Κλουμ
Βαιόλα Ντέιβις, Σύνθια Ερίβο κ.α.
Στη συνέχεια εμφανίστηκαν πολλά ακόμα ονόματα του θεάματος ενώ τα media στάθηκαν και στα outfits των καλεσμένων. Ντακότα Τζόνσον και Χέιλι Μπίμπερ κέρδισαν την μεγαλύτερη προσοχή.
Όπως έχει ανακοινωθεί κάποια από τα looks της επίδειξης– μαζί με μια ευρύτερη vintage συλλογή – θα παρουσιαστούν στο Vogue x eBay pop-up στο West Hollywood την 1η Νοεμβρίου.
Η Ντακότα Τζόνσον σαγήνευσε ως επίσημη Valentino ambassador
Καμίλα Καμπέγιο με Vivienne Westwood
Μάιλι Σάιρους με Saint Laurent
Χέιλι Μπίμπερ με Mugler
Τρέισι Ελις Ρος με Marc Jacobs
Eλζα Γκονζέλεζ με Mugler
Tζένιφερ Κόνελι με Louis Vuitton
