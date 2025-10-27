Σωτήρης Κοντιζάς και Σοφία Χριστοπούλου μπροστά στην κάμερα για την τεντούρα μας

Συζήτησαν για το ονομαστό τοπικό ηδύποτο στον κήπο του The Bold Type, δείτε το βίντεο

Ευχάριστη έκπληξη το προωθητικό και ενημερωτικό φιλμάκι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τον γνωστό σεφ Σωτήρη Κοντιζά και την συμπολίτισσα φιλόλογο και ερευνήτρια τοπικής γαστρονομίας, Σοφία Χριστοπούλου. Με στόχο την προβολή ντόπιων προιόντων στο Portal Greek Farma, έσμιξαν μπροστά στο φακό για την ανάδειξη της «δικής μας» τεντούρας.