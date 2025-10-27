Σωτήρης Κοντιζάς και Σοφία Χριστοπούλου μπροστά στην κάμερα για την τεντούρα μας

Συζήτησαν για το ονομαστό τοπικό ηδύποτο στον κήπο του The Bold Type, δείτε το βίντεο
Ευχάριστη έκπληξη το προωθητικό και ενημερωτικό φιλμάκι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τον γνωστό σεφ Σωτήρη Κοντιζά και την συμπολίτισσα φιλόλογο και ερευνήτρια τοπικής γαστρονομίας, Σοφία Χριστοπούλου. Με στόχο την προβολή ντόπιων προιόντων στο Portal Greek Farma, έσμιξαν μπροστά στο φακό για την ανάδειξη της «δικής μας» τεντούρας.
To γύρισμα έγινε τον περασμένο Μάιο στον κήπο του βραβευμένου ξενοδοχείου The Bold Type σε κλίμα φιλικής συζήτησης. Μίλησαν για την παράδοση του ονομαστού ηδύποτου στην περιοχή μας και το γεύτηκαν σαν απλό σφηνάκι – επιδόρπιο, αλλά και με πάγο ή κρέμα. Η κάμερα έδειξε και όμορφες εικόνες της σύγχρονης Πάτρας με λήψεις από πλατεία Γεωργίου, πεζόδρομο Μαιζώνος, Δασύλλιο, Αρχαίο Ωδείο, Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου, Φρούριο Ρίου. Η τεντούρα που προσφέρθηκε ήταν της ποτοποιίας Χάχαλη.
Στο φιλμάκι η τεντούρα παρουσιάζεται μαζί με την ρετσίνα Αττικής, για την οποία μιλάει η διάσημη Ελληνίδα του Χόλιγουντ, Νία Βαρντάλος. Δείτε το βίντεο.
