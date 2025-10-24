Παρίσι: Louis Vuitton x Takashi Murakami, γέμισε … πλοκάμια το Grand Palais

Aπό τις πιο πολυφωτογραφημένες και θεαματικές παρουσιάσεις στην ονομαστή Art Basel Paris, είναι η Artycapucines VII – Louis Vuitton x Takashi Murakami. Ο luxury πανίσχυρος κολοσσός συνεργάζεται ξανά με τον διάσημο Ιάπωνα εικαστικό προβάλλοντας μια πολύχρωμη εγκατάσταση στο εμβληματικό Grand Palais στην καρδιά του Παρισιού.

Ο 63χρονος καλλιτέχνης που έχει συνδέσει την καριέρα του με την χαρούμενη pop ψυχεδέλεια σχεδίασε πελώριες κατασκευές με κυρίαρχο στοιχείο το χταπόδι και μια σειρά συλλεκτικές τσάντες. Οι εικόνες κατέκτησαν μεμιάς τα media και το διαδίκτυο!

Mιλάμε για installation που υμνεί τη γεφύρωση τέχνης και μόδας και εισάγει το ευρύτερο κοινό στο αισθητικό σύμπαν του Murakami. Το κλασικό μοντέλο Capucine της Louis Vuitton, στις 11 καινούριες εκδοχές του, στολίζεται με 3D μανιτάρια, πλοκάμια χταποδιού, λουλούδια με γελαστά προσωπάκια και τυπώματα που αποπνέουν χιούμορ και παιδικότητα. Το οπτικό αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται ως κήπος φαντασίας με επιρροές από τη γιαπωνέζικη κουλτούρα.

Σήμα κατατεθέν καταρχήν το γλυπτό χταπόδι των 8 μέτρων κατά μήκος του Balcon d’Honneur στο Grand Palais. Το φωτεινό του κεφάλι βασίζεται στο αναγνωρίσιμο μοτίβο Superflat Jellyfish Eyes του Murakami, το οποίο πρωτοεμφανίστηκε στη δουλειά του εδώ και δυόμισι δεκαετίες. Δίπλα στις βιτρίνες με τις τσάντες, οι επισκέπτες ανακαλύπτουν και δυο πελώριες σφαίρες ονόματι Cherry Blossom Plush Ball και Plum Plush Ball.