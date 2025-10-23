Νέα Υόρκη, Bugonia premiere: Γιώργος Λάνθιμος και Εμμα Στόουν στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης

Tρίτη βράδυ στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου «Bugonia».

O βραβευμένος Ελληνας σκηνοθέτης είχε στο πλευρό του την λαμπερή πρωταγωνίστριά του και κάτοχο Οσκαρ Εμμα Στοουν, ντυμένη με λευκογκρίζο maxi dress Louis Vuitton. Παρόντες επίσης οι ηθοποιοί Τζέσι Πλέμονς, Αλίσια Σίλβερστοουν κ.α. και όλοι οι συντελεστές της παραγωγής. To πολυαναμενόμενο φιλμ, μια μαύρη σάτιρα με φουτουριστικά και σουρεαλιστικά στοιχεία, θα βγει στα σινεμά των ΗΠΑ στα τέλη του μήνα.