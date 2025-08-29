Βενετία: Ενθουσιασμός για την «Bugonia» του Λάνθιμου, φώναζαν Emma- Emma, σήκωσαν πανό

Oι θεατές της καινούριας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου έδειξαν πως την απόλαυσαν στο σινε- φεστιβάλ Βενετίας.

Το χειροκρότημα στην επίσημη προβολή της πρεμιέρας ήταν διαρκές και αποθεωτικό- μάλιστα όπως περιγράφεται ξεπέρασε τα 6 λεπτά. Ειδικά η Εμμα Στόουν δάκρυσε από την τόσο ενθουσιώδη υποδοχή καθώς φώναζαν ρυθμικά το όνομά της ενώ είχε υψωθεί πανό «Έμα, θέλεις να χορέψεις μαζί μου;» το οποίο παρέπεμπε στο οσκαρικό μιούζικαλ «La La Land». Ο διάσημος Ελληνας σκηνοθέτης και όλοι οι ηθοποιοί βγήκαν από την αίθουσα προβολής, κρατώντας ο ένας τον ώμο του άλλου, σχηματίζοντας αλυσίδα, ενώ έκαναν πολλές υποκλίσεις και υπέγραψαν αυτόγραφα.

Το φιλμ θα ντεμπουτάρει διεθνώς στα σινεμά από τα τέλη Οκτωβρίου ενώ στις ελληνικές αίθουσες αναμένεται στις 6 Νοεμβρίου.