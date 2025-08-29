Βενετία: Ενθουσιασμός για την «Bugonia» του Λάνθιμου, φώναζαν Emma- Emma, σήκωσαν πανό

Η ταινία διεκδικεί το «Χρυσό Λέοντα» και αναμένεται στα ελληνικά σινεμά στις 9 Νοεμβρίου
Oι θεατές της καινούριας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου έδειξαν πως την απόλαυσαν στο σινε- φεστιβάλ Βενετίας.
Το χειροκρότημα στην επίσημη προβολή της πρεμιέρας ήταν διαρκές και αποθεωτικό- μάλιστα όπως περιγράφεται ξεπέρασε τα 6 λεπτά. Ειδικά η Εμμα Στόουν δάκρυσε από την τόσο ενθουσιώδη υποδοχή καθώς φώναζαν ρυθμικά το όνομά της ενώ είχε υψωθεί πανό «Έμα, θέλεις να χορέψεις μαζί μου;» το οποίο παρέπεμπε στο οσκαρικό μιούζικαλ «La La Land». Ο διάσημος Ελληνας σκηνοθέτης και όλοι οι ηθοποιοί βγήκαν από την αίθουσα προβολής, κρατώντας ο ένας τον ώμο του άλλου, σχηματίζοντας αλυσίδα, ενώ έκαναν πολλές υποκλίσεις και υπέγραψαν αυτόγραφα.
Το φιλμ θα ντεμπουτάρει διεθνώς στα σινεμά από τα τέλη Οκτωβρίου ενώ στις ελληνικές αίθουσες αναμένεται στις 6 Νοεμβρίου.
Όπως φαίνεται από τις πρώτες εντυπώσεις, η ταινία «Bugonia» είναι περισσότερο σάτιρα με φουτουριστικές αναφορές, παρά θρίλερ. Εμπνευσμένη από το παλιότερο νοτιοκορεάτικο φιλμ του Γιανγκ Τζουν Χουάν «Save the Green Planet!» ώθησε την super star Εμμα Στόουν να… ξυρίσει το κεφάλι της. O Γιώργος Λάνθιμος εκφράζει την αγωνία του για το μέλλον του κόσμου, όπως εξήγησε στη σχετική συνέντευξη Τύπου.
Ενας συνωμοσιολόγος μελισσοκόμος και χαμηλής νοημοσύνης ξαδελφός του απάγουν μια ξιπασμένη «μέγαιρα» CEO φαρμακευτικού κολοσσού, επιμένοντας πως είναι εξωγήινη. Σύμφωνα με την κριτική του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου πρόκειται για κατάμαυρη ημι-κωμωδία sci-fi τρόμου. «Μια περιπέτεια, fun και πιο περίπλοκη απ’ ότι δείχνει. Ο σκοπός της ταινίας είναι να μιλήσει για την ατομική ευθύνη μέσα στο χάος μιας ασύντακτης, τυχάρπαστης κοινωνίας. Οι διάλογοι αμάλγαμα απελπισίας, ανάστατων αποφάσεων και απολαυστικού παραλογισμού…»
