Kέιτ Μπλάνσετ, Βενετία: Ανακύκλωσε πάλι φόρεμα, ένα Armani που ξαναφόρεσε το 2022

Μια total black δημιουργία σε υπέροχη γραμμή και ματ διάκοσμο στο βαθύ ντεκολτέ
Δέσποσε στο εναρκτήριο κόκκινο χαλί του κινηματογραφικού φεστιβάλ Βενετίας η Κέιτ Μπλάνσετ.
Η 56χρονη Αυστραλή star, ήταν αναμφίβολα η πιο φινετσάτη διάσημη παρουσία στην πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της νέας ταινίας του Πάολο Σορεντίνο, «La Grazia». Ακόμα μια φορά, επέλεξε ρούχο που έχει ξαναφορέσει, καθώς δηλώνει σταθερά υπέρμαχος του κινήματος περί βιωσιμότητας στη μόδα. Ηταν ένα μαύρο Armani maxi dress σε «γοργονέ» γραμμή, με μοντέρνες τσέπες και διάκοσμο από ματ πέτρες στο βαθύ ντεκολτέ. To είχαμε ξαναδεί στην απονομή των Sag Awards το 2022. Η Μπλάνσετ είχε χτενιστεί χθες σε ατημέλητο bob καρέ εκσυγχρονίζοντας το όλο look.
Ετσι, με τη μόνιμη στυλίστριά της Elizaberth Stewart απέδειξαν και στο περίφημο Lido ότι ένα outfit δεν χάνει τη λάμψη του επειδή ξαναβγαίνει στο προσκήνιο.
Στα SAG Awards
Η ιστορική Μόστρα διεξάγεται για 82η χρονιά φιλοξενώντας αστέρες από όλο τον πλανήτη. Πλάι στην Μπλάνσετ περπάτησαν η ηθοποιός Τίλντα Σουίντον (με Chanel), το μοντέλο-παρουσιάστρια Χάιντι Κλουμ με την κόρη της (με custom σύνολα Intimissimi) κ.α.
φωτο Getty/Vogue/ Variety
