Ακραίες σιλουέτες, άναρχα μαλλιά: «Χαζέψαμε» την τελευταία, εκπληκτική φωτογράφιση της Τζέσικα Τσαστέιν

Μπακοπούλου Άντυ
andy_bak@hotmail.com

Η πολυβραβευμένη Αμερικανίδα star αποδεικνύει τη μοναδικότητά της στο περιοδικό L’ Officiel

Tα τεύχη των περιοδικών μόδας του Σεπτεμβρίου, είναι παραδοσιακά τα «πλουσιότερα» της χρονιάς.

Παρουσιάζουμε την φωτογράφιση που θαυμάσαμε περισσότερο, με πρωταγωνίστρια μια πανέμορφη και χαρισματική star, ντυμένη με statement κομμάτια της καινούριας σαιζόν. Πρωτοποριακές φόρμες, ιδιαίτερες σιλουέτες και τρισδιάστατα στοιχεία, όπως τα κρόσσια και τα φρου- φρου, απογειώνονται με «άφρο» κατακόκκινα μαλλιά που ανεμίζουν…

H 48χρονη Καλιφορνέζα star Τζέσικα Τσαστέιν, κάτοχος Οσκαρ και απόφοιτη της περίφημης σχολής υποκριτικής Julliard της Νέας Υόρκης, κλέβει τις εντυπώσεις ως cover girl στο αμερικάνικο L’ Officiel. Φαντάζει σαν ψεύτικη κούκλα και «παίζει» μοναδικά με την εκφραστικότητά της.

To εξώφυλλο

To εξώφυλλο

Παράλληλα προωθεί τη σειρά της Apple TV+, The Savant, που βασίζεται στην αληθινή ιστορία μιας ερευνήτριας ομάδων μίσους στο διαδίκτυο. Η Τσαστέιν έχει κατακτήσει πολλές διακρίσεις και υποψηφιότητες στη διαδρομή της. Εχει συνδέσει το όνομά της με συναρπαστικές, σύνθετες γυναίκες ηρωίδες (Zero Dark Thirty, Interstellar, Miss Sloane, The Eyes of Tammy Faye κ.α.)

Εξηγεί στο περιοδικό πως χρειάστηκε να ζήσει με τις συνήθειες του νέου της χαρακτήρα ώστε να τον αποδώσει. Στόχος της ως δημιουργού είναι να γίνονται όλο και περισσότερες ταινίες για γυναίκες ως πολιτική πράξη και ταυτόχρονα να ενισχυθεί ο κόσμος που εργάζεται πίσω από τις κάμερες στη βιομηχανία του θεάματος.

«Όταν ήμουν παιδί  δεν υπήρχαν δυναμικές ηρωίδες, αλλά στα θρίλερ ήταν πάντα εκείνες που αντιμετώπιζαν τα τέρατα και νικούσαν στο τέλος» σχολιάζει στην τωρινή της συνέντευξη.  

Φόρεμα και παπούτσια Marc Jacobs, κοσμήμ...

Φόρεμα και παπούτσια Marc Jacobs, κοσμήματα Damiani

Tαγιέρ Givenchy by Sarah Burton, δαχτυλί...

Tαγιέρ Givenchy by Sarah Burton, δαχτυλίδια Damiani

Φόρεμα Erdem, ρολόγια Omega

Φόρεμα Erdem, ρολόγια Omega

Φόρεμα Loewe

Φόρεμα Loewe

Mε Gucci look

Mε Gucci look

Παλιότερα δημοσιεύματα συγκρίνουν το ταλέντο της με αυτό της Μέριλ Στριπ και της Κέιτ Μπλάνσετ. Εκείνη δηλώνει ως πρότυπό της την Ιζαμπέλ Υπέρ. Υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ζώων και ορκισμένη χορτοφάγος έχει παντρευτεί Ιταλό κόμη, στέλεχος της Moncler. Εχει πετύχει αξιομνημόνευτες εμφανίσεις στο red carpet.

Φόρεμα Thom Browne

Φόρεμα Thom Browne

Mε σύνολο Erdem

Mε σύνολο Erdem

Ειδήσεις Τώρα

