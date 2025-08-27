Ακραίες σιλουέτες, άναρχα μαλλιά: «Χαζέψαμε» την τελευταία, εκπληκτική φωτογράφιση της Τζέσικα Τσαστέιν

Η πολυβραβευμένη Αμερικανίδα star αποδεικνύει τη μοναδικότητά της στο περιοδικό L’ Officiel
Tα τεύχη των περιοδικών μόδας του Σεπτεμβρίου, είναι παραδοσιακά τα «πλουσιότερα» της χρονιάς.
Παρουσιάζουμε την φωτογράφιση που θαυμάσαμε περισσότερο, με πρωταγωνίστρια μια πανέμορφη και χαρισματική star, ντυμένη με statement κομμάτια της καινούριας σαιζόν. Πρωτοποριακές φόρμες, ιδιαίτερες σιλουέτες και τρισδιάστατα στοιχεία, όπως τα κρόσσια και τα φρου- φρου, απογειώνονται με «άφρο» κατακόκκινα μαλλιά που ανεμίζουν…
H 48χρονη Καλιφορνέζα star Τζέσικα Τσαστέιν, κάτοχος Οσκαρ και απόφοιτη της περίφημης σχολής υποκριτικής Julliard της Νέας Υόρκης, κλέβει τις εντυπώσεις ως cover girl στο αμερικάνικο L’ Officiel. Φαντάζει σαν ψεύτικη κούκλα και «παίζει» μοναδικά με την εκφραστικότητά της.
To εξώφυλλο
Παράλληλα προωθεί τη σειρά της Apple TV+, The Savant, που βασίζεται στην αληθινή ιστορία μιας ερευνήτριας ομάδων μίσους στο διαδίκτυο. Η Τσαστέιν έχει κατακτήσει πολλές διακρίσεις και υποψηφιότητες στη διαδρομή της. Εχει συνδέσει το όνομά της με συναρπαστικές, σύνθετες γυναίκες ηρωίδες (Zero Dark Thirty, Interstellar, Miss Sloane, The Eyes of Tammy Faye κ.α.)
Εξηγεί στο περιοδικό πως χρειάστηκε να ζήσει με τις συνήθειες του νέου της χαρακτήρα ώστε να τον αποδώσει. Στόχος της ως δημιουργού είναι να γίνονται όλο και περισσότερες ταινίες για γυναίκες ως πολιτική πράξη και ταυτόχρονα να ενισχυθεί ο κόσμος που εργάζεται πίσω από τις κάμερες στη βιομηχανία του θεάματος.
«Όταν ήμουν παιδί δεν υπήρχαν δυναμικές ηρωίδες, αλλά στα θρίλερ ήταν πάντα εκείνες που αντιμετώπιζαν τα τέρατα και νικούσαν στο τέλος» σχολιάζει στην τωρινή της συνέντευξη.
Φόρεμα και παπούτσια Marc Jacobs, κοσμήματα Damiani
Tαγιέρ Givenchy by Sarah Burton, δαχτυλίδια Damiani
Φόρεμα Erdem, ρολόγια Omega
Φόρεμα Loewe
Mε Gucci look
Παλιότερα δημοσιεύματα συγκρίνουν το ταλέντο της με αυτό της Μέριλ Στριπ και της Κέιτ Μπλάνσετ. Εκείνη δηλώνει ως πρότυπό της την Ιζαμπέλ Υπέρ. Υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ζώων και ορκισμένη χορτοφάγος έχει παντρευτεί Ιταλό κόμη, στέλεχος της Moncler. Εχει πετύχει αξιομνημόνευτες εμφανίσεις στο red carpet.
Φόρεμα Thom Browne
Mε σύνολο Erdem
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr