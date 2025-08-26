Χάνουμε τη Lady Mary: Σεπτέμβριος με τον αποχαιρετιστήριο «Πύργο του Downton» στα σινεμά

Όπως έχει διαρρεύσει, αναμένεται το πιο αισιόδοξο happy end για τους αγαπημένους χαρακτήρες
Στις 11 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει να προβάλλεται «Ο Πύργος του Downton 3: To μεγάλο φινάλε» στα σινεμά.
Οι περιπέτειες της αγγλικής αριστοκρατίας και ειδικότερα της φαμίλιας Κρόουλι και του υπηρετικού της προσωπικού, φθάνουν στο τέλος τους. Πρόκειται βέβαια για το αποχαιρετιστήριο sequel, που μας μεταφέρει χρονικά στη δεκαετία του 1930. Θυμίζουμε πως προηγήθηκε η πολύκροτη τηλεοπτική σειρά η οποία εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο, ενώ η πρώτη ομώνυμη ταινία παίχθηκε το 2019.
Μιλάμε για παραγωγές με απίστευτα σκηνικά και κοστούμια εποχής, μια πραγματική αισθητική τελειότητα. Αμέτρητοι είναι οι οπαδοί αυτής της μεγάλης τηλεοπτικής και κινηματογραφικής επιτυχίας. Οι πρωταγωνιστές έγιναν αυτόματα stars και το βεστιάριο της βασικής ηρωίδας Lady Mary Crawley έγραψε ιστορία. Ο iconic πύργος στην εξοχή εξελίχθηκε σε αξιοθέατο στη Βρετανία.
Στον επίλογο λοιπόν θα δούμε τη Μαίρη στο επίκεντρο ενός δημόσιου σκανδάλου λόγω του διαζυγίου της. Η οικογένεια πιέζεται από οικονομική στενότητα, ενώ κινδυνεύει να στιγματιστεί κοινωνικά. Οι Κρόουλι καλούνται να προσαρμοστούν στις εξελίξεις, καθώς το προσωπικό και η επόμενη γενιά οραματίζονται ένα διαφορετικό μέλλον.
Πρωταγωνιστούν όπως πάντα οι Χιού Μπόνεβιλ, Μισέλ Ντόκερι, Ελίζαμπεθ ΜακΓκόβερν, Λόρα Καρμάικλ κ.α. ενώ στους νέους χαρακτήρες συγκαταλέγονται οι Πολ Τζιαμάτι, Ντόμινικ Γουέστ, Τζόλι Ρίτσαρντσον. Το σενάριο του βραβευμένου με Οσκαρ δημιουργού της σειράς Τζούλιαν Φέλοους θα χαρίσει στο κοινό το χαρούμενο τέλος που εύχεται. Η σκηνοθεσία είναι του Σάιμον Κέρτις.
Επιπλέον, η Μισέλ Ντόκερι που ενσαρκώνει τη Μαίρη τονίζει: «Για μας ήταν προνόμο να ξαναβρεθούμε πάλι όλοι μαζί. Είναι ένα πραγματικό μνημόσυνο για τη Μάγκι Σμιθ». Η σημαντική Βρετανίδα ηθοποιός που υποδυόταν μοναδικά τη γιαγιά της παραδοσιακής high society πέθανε πέρυσι, σκορπώντας θλίψη στους θαυμαστές του Downton.
Υ.Γ. Η αφίσα με την κόκκινη, σατέν τουαλέτα της Lady Mary έχει ενθουσιάσει από τώρα τα περιοδικά μόδας.
