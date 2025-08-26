Η Chanel επιμένει στον Τιμοτέ Σαλαμέ, εκπροσωπεί το νέο, πιο «dark» ανδρικό άρωμα

Κυκλοφόρησε το Bleu di Chanel L’ Exclusif και ήδη θεωρείται ένα από τα must του φθινοπώρου για τους κυρίους
Θέλετε να ανανεώσετε το … μπουντουάρ του αγαπημένου σας;
Η beauty σειρά της εμβληματικής γαλλικής αυτοκρατορίας Chanel επεκτείνει τη γκάμα ανδρικών προιόντων Bleu de Chanel. Μόλις κυκλοφόρησε το άρωμα Bleu di Chanel L’ Exclusif με πρωταγωνιστή τον περιζήτητο star Τιμοτέ Σαλαμέ.
Με τη σφραγίδα του master perfumer Olivier Polge, ο οίκος το περιγράφει ως «ευωδιαστό και ξυλώδες άρωμα με απρόσμενη σύνθεση, που αποπνέει την ελευθερία, τη δύναμη κα την κομψότητα του άνδρα που το φοράει». Σύμφωνα με τον Polge, πρόκειται για «σοφιστικέ φόρμουλα απίστευτων και σπάνιων συστατικών, με τα στοιχεία μυστηρίου και μαγνητισμού, πιο έντονα από ποτέ» .
Το μπουκάλι είναι λιτό στον τόνο του midnight blue, ενώ η κεντρική νότα όσφρησης το σανδαλόξυλο. Ο ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ που μέσα από τη δουλειά του επαναπροσδιόρισε τα πρότυπα της αρρενωπότητας και η παρουσία του στην τέχνη βασίζεται στην τόλμη των μεταμορφώσεων, αποτελεί ακλόνητη επιλογή πρωταγωνιστή.
Οι φωτογραφίες και το φιλμάκι της καμπάνιας διαθέτουν υπαινικτική, σκούρα ατμόσφαιρα. Συγκαταλέγεται κιόλας στις κορυφαίες προτάσεις ομορφιάς του φθινοπώρου για τους κυρίους.
Θυμίζουμε πως το πρώτο άρωμα Bleu de Chanel κυκλοφόρησε το 2010. Η σημερινή εκδοχή είναι πιο σκοτεινή, από εκείνες που απολαμβάνεις από κοντά και όχι παρατηρώντας έναν άνδρα από μακριά…
