Η Chanel επιμένει στον Τιμοτέ Σαλαμέ, εκπροσωπεί το νέο, πιο «dark» ανδρικό άρωμα

Θέλετε να ανανεώσετε το … μπουντουάρ του αγαπημένου σας;

Η beauty σειρά της εμβληματικής γαλλικής αυτοκρατορίας Chanel επεκτείνει τη γκάμα ανδρικών προιόντων Bleu de Chanel. Μόλις κυκλοφόρησε το άρωμα Bleu di Chanel L’ Exclusif με πρωταγωνιστή τον περιζήτητο star Τιμοτέ Σαλαμέ.

Με τη σφραγίδα του master perfumer Olivier Polge, ο οίκος το περιγράφει ως «ευωδιαστό και ξυλώδες άρωμα με απρόσμενη σύνθεση, που αποπνέει την ελευθερία, τη δύναμη κα την κομψότητα του άνδρα που το φοράει». Σύμφωνα με τον Polge, πρόκειται για «σοφιστικέ φόρμουλα απίστευτων και σπάνιων συστατικών, με τα στοιχεία μυστηρίου και μαγνητισμού, πιο έντονα από ποτέ» .

Το μπουκάλι είναι λιτό στον τόνο του midnight blue, ενώ η κεντρική νότα όσφρησης το σανδαλόξυλο. Ο ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ που μέσα από τη δουλειά του επαναπροσδιόρισε τα πρότυπα της αρρενωπότητας και η παρουσία του στην τέχνη βασίζεται στην τόλμη των μεταμορφώσεων, αποτελεί ακλόνητη επιλογή πρωταγωνιστή.