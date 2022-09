Mad about the Boy:Τιμοτέ Σαλαμέ ο πρώτος άνδρας cover star της βρετανικής Vogue

Στα 26 του, ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι κατά τη βρετανική Vogue Οκτωβρίου, o ηθοποιός της γενιάς του, cool, αμφισβητίας και δημιουργικά ανασφαλής. Κυκλοφορεί με rock-metal t-shirt στη γενέτειρά του Νέα Υόρκη, εκεί όπου από μικρός ονειρευόταν να έχει κάνει καριέρα ηθοποιού, πριν αποχαιρετήσει την ηλικία του τινέιτζερ. Εχοντας κατακτήσει υποψηφιότητα για Οσκαρ για το gay ρομάντζο «Call Me by Your Name» το 2018, έσμιξε και πάλι με το σκηνοθέτη Λούκα Γκουαντανίνο στο φιλμ «Bones & All» ενσαρκώνοντας έναν κανίβαλο, που μόλις καταχειροκροτήθηκε στη Μόστρα της Βενετίας. Λατρεύει τη μόδα, φόρεσε πρώτος ανατρεπτικά λουλουδένια ρούχα Alexander McQueen και αστραφτερά Louis Vuitton αλλά και εξώπλατο του Haider Ackermann στο red carpet. Ο editor in chief Edward Enninful ομολογεί πως περίμενε πολύ για να βρει τον κατάλληλο για το πρώτο ανδρικό εξώφυλλο, ώσπου καταστάλαξε στον Τιμοτέ.