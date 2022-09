Τιμοτέ Σαλαμέ: Με κόκκινο εξώπλατο και φούστα καμουφλάζ κέρδισε πρωτιά στο χειροκρότημα στη Βενετία

Θυμίζουμε πως υποδύεται στο «Bones and All», ένα road movie, αλλά και ιστορία ενηλικίωσης του ιταλού σκηνοθέτη Λούκα Γκουαντανίνο έναν ερωτευμένο κανίβαλο στο πλευρό της Τέιλορ Ράσελ. Η ταινία βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Καμίλ Ντε Αντζέλις και άρεσε πολύ στη Μόστρα- συγκρίθηκε σε απήχηση με το φιλμ Tar της Κέιτ Μπλάνσετ σε ρόλο μαέστρου. Εχοντας να ξανασυναντηθεί με το δημιουργό του «Call Me by Your Name» του 2017, που του χάρισε την πρώτη του υποψηφιότητα στα Όσκαρ παίζει με σκηνικό την περιθωριακή τάξη στις Μεσοδυτικές Πολιτείες της Αμερικής του 1980.