Σελίν Ντιόν, γαλλική Vogue: «Προπονούμαι, έχω τη θέληση, ελπίζω σ΄ ένα θαύμα»

To γύρω του κόσμου κάνει η συνέντευξη και η φωτογράφιση της Σελίν Ντιόν στη γαλλική Vogue, καθώς ενώ παλεύει σκληρά για τη ζωή της, δεν καταθέτει τα όπλα. Μετά την εμφάνιση- έκπληξη στα βραβεία Grammy, ετοιμάζεται να δώσει το παρόν στο Met Gala στις 6 Μαίου, ενώ μέσα στη χρονιά θα κάνει πρεμιέρα το βιογραφικό της ντοκιμαντέρ«I Am: Céline Dion».

Δεν ξέρει πάντως αν θα επιστρέψει σύντομα on stage: «Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό... Γιατί εδώ και τέσσερα χρόνια λέω στον εαυτό μου ότι δεν πρόκειται να επιστρέψω, ότι είμαι έτοιμη, ότι δεν είμαι έτοιμη. Όπως έχουν τα πράγματα, δεν μπορώ να σταθώ εδώ και να σας πω: «Ναι, σε τέσσερις μήνες». Δεν ξέρω... Το σώμα μου θα μου το πει. Από την άλλη πλευρά, δεν θέλω απλά να περιμένω. Είναι δύσκολο να ζεις από μέρα σε μέρα. Είναι δύσκολο, δουλεύω πολύ σκληρά και αύριο θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αύριο είναι μια άλλη μέρα. Αλλά υπάρχει ένα πράγμα που δεν θα σταματήσει ποτέ, και αυτό είναι η θέληση. Είναι το πάθος. Είναι το όνειρο. Είναι η αποφασιστικότητα»..

Μίλησε πάντως και για την εικόνα της, καθώς η φωτογράφιση στο περιοδικό είναι άκρως εντυπωσιακή, με statement looks. Eνα ογκώδες ροζ παλτό Alaia, ένα πουκάμισο σε ιδιαίτερο σχήμα Schiaparelli , ένα τζάκετ Jacquemus, ένα λευκό σύνολο Balenciaga που φόρεσε χωρίς σουτιέν… Όλα διαλεγμένα από τον ονομαστό στυλίστα του Χόλιγουντ Law Roach ο οποίος επιμελείται και την γκαρνταρόμπα της Ζεντάγια.

Ως γνωστόν η φήμη της απογειώθηκε με το αξεπέραστο τραγούδι του πολυβραβευμένου φιλμ «Τιτανικός», «My Heart Will Go On» ενώ το άλμπουμ «Let’s Talk About Love» πούλησε 31 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Την τελευταία διετία ακύρωσε τις συναυλίες της δημοσιοποιώντας την αρρώστια της.

