«I Am: Celine Dion»: Ντοκιμαντέρ για τη σκληρή μάχη με σπάνια ασθένεια της Σελίν Ντιόν

Η σκηνοθεσία της ταινίας που θα φέρει τον τίτλο «I Am: Celine Dion» είναι της Αϊρίν Τέιλορ Μπρόντσκι (Irene Taylor Brodsky).

Υπενθυμίζεται ότι με βίντεο της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Δεκέμβριο του 2022, η 55χρονη σήμερα Ντιόν ανακοίνωσε στους θαυμαστές της ότι αναβάλλει την παγκόσμια περιοδεία της λόγω σπασμών που επηρέασαν τον τρόπο που περπατούσε και τραγουδούσε.

Η σταρ με την υπέροχη φωνή που έχει ερμηνεύσει κομμάτια όπως το «Because you loved me» από την ταινία "Υπόθεση πολύ προσωπική", το περίφημο “My heart will go on” από το φιλμ «Τιτανικός», το «Ι’m alive» κ.α., ελπίζει ότι το ντοκιμαντέρ θα «ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για αυτή την ελάχιστα γνωστή πάθηση».

Η Σελίν Ντιόν - Céline Dion που μάλιστα είχε κερδίσει το διαγωνισμό τραγουδιού της Γιουροβίζιον με την Ελβετία το 1988, έχει γεννηθεί στις 30 Μαρτίου του 1968.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ