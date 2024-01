Πενήντα χρόνια κύλησαν από την κυκλοφορία του σάουντρακ "Τα Καλύτερα μας Χρόνια"

Εκτός όμως από την ταινία συνολικά, μεγάλη επιτυχία γνώρισε και η μουσική του «The Way We Were» που είχε συνθέσει ο αξέχαστος Marvin Hamlisch και που στην απονομή των Όσκαρ το 1974 κέρδισε Όσκαρ όπως και το ομώνυμο τραγούδι που ερμήνευσε η Στρέιζαντ και ακουγόταν στους τίτλους αρχής.

Η ταινία «Τα Καλύτερα μας χρόνια – Τhe Way We were» του αξέχαστου Σίντνει Πόλακ συμπλήρωσε αισίως 50 χρόνια από τότε που πρωτοκυκλοφόρησε.

Στις 19 Οκτωβρίου 1993, επανακυκλοφόρησε η μουσική της ταινίας σε CD από την εταιρεία Sony. Περιλαμβάνει τη διασκευή της Streisand του "The Way We Were", που την εποχή της κυκλοφορίας της ταινίας ήταν εμπορική επιτυχία και το πρώτο της σινγκλ νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Μπήκε στο Billboard Hot 100 τον Νοέμβριο του 1973 και ήταν στα charts για 23 εβδομάδες, πουλώντας τελικά πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα και παρέμεινε το νούμερο 1 για τρεις μη συνεχόμενες εβδομάδες τον Φεβρουάριο του 1974. To συγκεκριμένο κομμάτι σε στίχους του Άλαν και της Μέριλιν Μπέργκμαν ήταν η δεύτερη κορυφαία επιτυχία του Streisand, μετά το "People" μια δεκαετία νωρίτερα ενώ ακολούθησε και το «Evergreen» από το «Ένα Αστέρι Γεννιέται» το 1976 που χάρισε Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού στη Στρέιζαντ, η οποία εκτός του ότι το ερμήνευσε, το είχε και συνθέσει.

Μία διευκρίνιση: εκτός από το αυτόνομο άλμπουμ του σάουντρακ της ταινίας «Τα Καλύτερα μας χρόνια», είχε κυκλοφορήσει και προσωπικό άλμπουμ της Streisand με τίτλο «The Way we Were» που έφτασε στο νούμερο ένα.

Μια ζωή μαζί μας η Barbra Streisand που ήταν Νο 1 τον Φεβρουάριο του 1974 στην Αμερική με το "The Way We Were", έγραψε τέλος το apotis4stis5.com.