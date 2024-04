Οι Πυξ Λαξ το Σάββατο 1η Ιουνίου θα παίξουν live στο Παμπελοποννησιακό στάδιο

ΠΥΞ ΛΑΞ TOUR 2024

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της περιοδείας των Πυξ Λαξ (Φίλιππος Πλιάτσικας, Μπάμπης Στόκας) όπως έχει διαμορφωθεί έως τώρα έχει ως εξής:

Πέμπτη 27 Ιουνίου

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού στην Αθήνα

Παρασκευή 12 Ιουλίου

Ηράκλειο Κρήτης

Σάββατο 13 Ιουλίου στα Χανιά

Κυριακή 14 Ιουλίου στο Ρέθυμνο

Πέμπτη 18 Ιουλίου

Βεάκειο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά

Τετάρτη 24 Ιουλίου

Κηποθέατρο Παπάγου στην Αθήνα

Σάββατο 3 Αυγούστου στην Ζάκυνθο

Σάββατο 10 Αυγούστου

Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Καλαμάτα.

Σημεία Προπώλησης:

Ηλεκτρονικά: more.com

Τηλεφωνικά: 11876

Σε όλα τα Viva Spots

Δίκτυο Public

Public online: http://tickets.public.gr/

Kαταστήματα Public

https://www.public.gr/templates/publicStorelocator.jsp

*Να θυμίσουμε πως οι Πυξ Λαξ είχαν παίξει live στο Welcome to Up, του Πανεπιστημίου της Πάτρας τον περασμένο Οκτώβριο στην πλ. Γεωργίου στην Πάτρα και είχαν απογειώσει με την ενέργεια και τα τραγούδια τους το κοινό.