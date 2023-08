Γιατρός εξηγεί γιατί δεν πρέπει ποτέ να πατάτε το κουμπί αναβολής στο ξυπνητήρι σας

Σύμφωνα με επιστήμονα του ύπνου, το πάτημα συνεχώς του κουμπιού "αναβολή" στο ξυπνητήρι, μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένες περιόδους «αδράνειας του ύπνου».



Μια γιατρός εξήγησε γιατί δεν πρέπει ποτέ να πατήσετε το κουμπί αναβολής στο ξυπνητήρι και ο λόγος είναι αρκετά συναρπαστικός.

Η μπεστ σέλερ των New York Times , Mel Robbins , γνωστή για την ομιλία της στο TEDx «How to Stop Screwing Yourself Over» πρόσφερε μερικές συμβουλές για τους κύκλους του ύπνου και τι πρέπει να αποφύγετε όταν πρόκειται για το τρομερό χτύπημα του κουμπιού αναβολής.

Εξηγώντας τη «νευροεπιστήμη» πίσω από το συγκεκριμένο φαινόμενο, η Ρόμπινς εξήγησε τις λεπτομέρειες της «αδράνειας ύπνου» και γιατί αυτό μας κάνει τόσο... τρελαμένους.

Μιλώντας στο The Mel Robbins Podcast , η νευροεπιστήμονας ξεκίνησε: «Θέλετε να μάθετε τον επιστημονικό λόγο για τον οποίο δεν πρέπει ποτέ να πατήσετε το κουμπί αναβολής; Επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω με κάποια νευροεπιστήμη εδώ. Δύο λέξεις θα πω: αδράνεια ύπνου.»

Η Ρόμπινς συνέχισε: «Όταν πατάς το κουμπί αναβολής, είσαι ξύπνιος. Και καθώς το ξυπνητήρι σβήνει, ο εγκέφαλός σου ξανακοιμάται. Όταν κοιμάστε ξανά αφού ξυπνήσετε, ο εγκέφαλός σας ξεκινά έναν κύκλο ύπνου και οι κύκλοι ύπνου χρειάζονται 75 έως 90 λεπτά για να ολοκληρωθούν».

Στη συνέχεια, η Robbins περιέγραψε αυτήν την αναπόφευκτη κατάσταση που δυστυχώς γνωρίζουμε πολύ καλά όταν το ξυπνητήρι σας χτυπήσει ξανά μετά από «εννέα λεπτά» από το πρώτο πάτημα του κουμπιού αναβολής.

«Έχεις παρατηρήσει ποτέ ότι είσαι σαν σε βαθύ ύπνο όταν κοιμάσαι ξανά;» συνέχισε εκείνη. «Αυτό συμβαίνει επειδή βρίσκεστε εννέα λεπτά σε έναν κύκλο ύπνου 75 λεπτών».

«Εσείς κι εγώ είμαστε ηλίθια που πατήσαμε το κουμπί αναβολής και βάζουμε τον εγκέφαλό μας σε κατάσταση αδράνειας ύπνου», κατέληξε.

