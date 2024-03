Πόσα χρήματα μαζεύονται κάθε χρόνο στη Φοντάνα ντι Τρέβι και που καταλήγουν

Ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της Ρώμης στην Ιταλία που συγκεντρώνει περισσότερους από 21 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο είναι, αναμφίβολα, η Φοντάνα ντι Τρέβι(Fontana di Trevi).

Πρόκειται για το μεγαλύτερο μπαρόκ σιντριβάνι της πόλης που η κατασκευή του χρονολογείται από τον 18ο αιώνα μ.Χ. Επίσης, έχει ύψος 25,9 μέτρων και πλάτος 49 μέτρων, ενώ σχεδιάστηκε από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Νικόλα Σάλβι και ολοκληρώθηκε από τον Πιέτρο Μπράτσι (1732-1762).

Η ονομασία του σιντριβανιού (Trevi ή Tre vie), σημαίνει «τρεις δρόμοι» ως η διασταύρωση τριών αρχαίων ρωμαϊκών δρόμων, δεδομένου ότι το αξιοθέατο βρίσκεται στο κέντρο των δρόμων Via De’ Croricchi, Via Poli και Via Delle Muratte.

Επιπλέον, η τοποθεσία του μνημείου ήταν ο τερματικός σταθμός για το υδραγωγείο Aqua Vigo της Ρώμης, που τροφοδοτούσε – μαζί με δεκάδες αντίστοιχα – με νερό την πόλη για περισσότερους από τέσσερις αιώνες.

Όπως είναι ευρέως γνωστό, η Φοντάνα ντι Τρέβι έχει μια μοναδική ιδιότητα να «μαγεύει» τους επισκέπτες της, κάνοντας τους να ερωτευτούν την Ιταλία.

Ωστόσο, η πιο γνωστή παράδοση αφορά στην ρίψη κερμάτων που συνοδεύονται από ευχές. Μερικοί υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο έθιμο υιοθετήθηκε έπειτα από την προβολή της ρομαντικής κομεντί «Three coins in the fountain» του 1954 σε σκηνοθεσία του Zαν Νεγκουλέσκο, όπου στην ταινία ερμηνεύει το ομότιτλο τραγούδι ο Φρανκ Σινάτρα.

Επίσης, στο σημείο έχει γυριστεί και μια σκηνή από την ταινία «La Dolce Vita» (1960) του Φεντερίκο Φελίνι, με την Ανίτα Έκμπεργκ να μπαίνει μέσα στο σιντριβάνι τα μεσάνυχτα, καλώντας τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι να την ακολουθήσει. Ωστόσο, φαίνεται ότι η συγκεκριμένη «τελετουργία» είχε ξεκινήσει πριν προβληθούν οι δύο ταινίες.

Τι θα συμβεί, λοιπόν, εάν κάποιος ρίξει ένα νόμισμα στο εσωτερικό του σιντριβανιού; Σύμφωνα με τον θρύλο, με ένα νόμισμα, θα έχεις καλή τύχη και αναμένεται να επιστρέψεις στο μέλλον στην «Αιώνια Πόλη» – όπως αποκαλείται η Ρώμη-, με την ρίψη δύο νομισμάτων, ενδέχεται να ερωτευτείς μια όμορφη Ιταλίδα, ενώ με τρία νομίσματα, υπάρχει το ενδεχόμενο να παντρευτείς το άτομο που θα γνωρίσεις.

Όσα ζευγάρια, βέβαια, επισκέπτονται την Ρώμη για ρομαντικό ταξίδι, τότε, αρκούνται στην πρώτη επιλογή. Επίσης, δίπλα από το σιντριβάνι υπάρχουν πινακίδες που προειδοποιούν τους τουρίστες ότι απαγορεύεται να εισέλθουν στο νερό, αλλά και να κλέψουν νομίσματα, καθώς επιβάλλονται πρόστιμα.

Ωστόσο, υπάρχει μια συγκεκριμένη μέθοδος που πρέπει να ακολουθήσετε για την ρίψη των κερμάτων, η οποία είναι η εξής: Σύμφωνα με την παράδοση, οι επισκέπτες στέκονται με τους πλάτη τους στραμμένη προς το μνημείο και ρίχνουν με το δεξί τους χέρι το νόμισμα μέσα στο νερό, από την πλευρά του αριστερού ώμου. Δεδομένου, επίσης, ότι αποτελεί έναν δημοφιλή προορισμό για τους τουρίστες και μπορεί να προκληθεί συμφόρηση, θα ήταν καλύτερο να επιλέξετε να δείτε από κοντά το σιντριβάνι τις πρωινές ώρες ή αργά το βράδυ, καθώς ο φωτισμός του είναι εκπληκτικός.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι πλησίον του σιντριβανιού υπάρχου εξίσου εντυπωσιακά αξιοθέατα, όπως τα «Ισπανικά Σκαλιά»» που απέχουν μόλις οχτώ λεπτά με τα πόδια, ενώ το περίφημο «Κολοσσαίο» βρίσκεται σε απόσταση περίπου 20 λεπτών.

Ποια είναι η διαδικασία για να συλλεχθούν τα νομίσματα; Εργαζόμενοι που ανήκουν στην Δημοτική Υπηρεσία Ηλεκτρισμού και Ύδρευσης (ACEA) είναι επιφορτισμένοι με το να συγκεντρώνουν τα κέρματα από το σιντριβάνι δύο φορές την εβδομάδα, ενώ το νερό αποστραγγίζεται δύο φορές το μήνα για να καθαρίσουν τον χώρο. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι του δήμου χρησιμοποιούν σκούπες, ούτως ώστε να δημιουργήσουν «σωρούς» με τα νομίσματα στις δύο πλευρές του σιντριβανιού.

Ακολούθως, «τραβάνε» τα νομίσματα μέσω ενός εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης κάτω από άγρυπνο βλέμμα των αστυνομικών αρχών, τα οποία, στην συνέχεια, μεταφέρονται στα γραφεία της διεθνούς φιλανθρωπικής οργάνωσης Caritas που υπάγεται στην Καθολική Εκκλησία. Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι της Caritas απλώνουν τους κουβάδες με τα νομίσματα πάνω σε ένα τεράστιο τραπέζι, προκειμένου να τα στεγνώσουν με «πιστολάκια μαλλιών», ώστε να ξεκινήσει η ταξινόμηση και η καταμέτρηση τους.

Πόσα χρήματα, όμως, συγκεντρώνονται κάθε χρόνο από το σιντριβάνι; Υπολογίζεται ότι το 2022 η Caritas συγκέντρωσε 1,4 εκατομμύρια ευρώ από το σιντριβάνι, ενώ το ποσό πιθανότατα είναι μεγαλύτερο το 2023.

Έτσι, τα νομίσματα προορίζονται για την στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων της πόλης, καθώς μοιράζονται συσσίτια (π.χ. σούπες) σε άπορους, ενώ χρηματοδοτούνται και δομές φιλοξενίας και πρόνοιας για άστεγους.

Επιπλέον, κοντά στο κεντρικό σταθμό της Ρώμης λειτουργεί το «κοινωνικό σούπερ μάρκετ» της Caritas, γνωστό ως Emporium, το οποίο προσφέρει τρόφιμα σε πολίτες που έχουν χαμηλό εισόδημα.