Στις 9-5, μετά το Πάσχα κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα το "Βασίλειο του Πλανήτη των Πιθήκων"

Μαζί με την έξοδο του στη Βόρειο Αμερική θα βγει και στη χώρα μας το φιλμ «Το Βασίλειο του Πλανήτη των Πιθήκων - Kingdom of the Planet of the Apes» σε σκηνοθεσία του 43χρονου Wes Ball των φιλμ “Maze Runner”.

Η νέα αυτή ταινία θα κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα στις 9 Μαΐου 2024 σε διανομή της Feelgood, και την περιμένουμε για προβολή και στην Πάτρα στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε όπου ήδη φιγουράρει και το σχετικό διαφημιστικό πόστερ.

Διάρκεια: 145 λεπτά.

Στο βαθύ μέλλον και μετά τη βασιλεία του Καίσαρα, οι πίθηκοι είναι το κυρίαρχο είδος που ζει αρμονικά, ενώ οι άνθρωποι έχουν καταλήξει να ζουν κρυμμένοι. Καθώς ένας νέος τύραννος ηγέτης πίθηκος χτίζει την αυτοκρατορία του, ένας νεαρός πίθηκος ξεκινά ένα οδυνηρό ταξίδι που θα τον κάνει να αμφισβητήσει όλα όσα γνώριζε για το παρελθόν. Σύντομα θα κάνει επιλογές που θα καθορίσουν το μέλλον τόσο για τους πιθήκους όσο και για τους ανθρώπους.

Η αμέσως προηγούμενη ταινία του franchise ήταν το «War for the Planet of the Apes» σε σκηνοθεσία Matt Reeves με τους Andy Serkis, Woody Harrelson και Steve Zahn που το 2017 είχε κάνει παγκόσμιες εισπράξεις σχεδόν 500 εκατ. δολαρίων.

Το νέο φιλμ όπως διαβάσαμε, είναι συνέχεια της ταινίας «Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Η Σύγκρουση» του 2017 και η τέταρτη (4η) ταινία της reboot σειράς ταινιών «Ο Πλανήτης των Πιθήκων».