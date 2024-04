Το 4ο Patras Art Festival θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Ιουνίου 2024

Η φετινή διοργάνωση έχει τίτλο "Get Closer" , όπως αναφέρει η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Ειρήνη Αποστολάτου , προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να ζήσει την πολυμορφία του PAF και να εξερευνήσει τις διάφορες πτυχές της τέχνης μέσα από παραγωγές και δράσεις που θα αφυπνίσουν νέα πρωτόγνωρα συναισθήματα. Είναι μια βιωματική προσέγγιση που μόνο αν το ζήσει κανείς θα το γευτεί σε όλες του τις εκφάνσεις!

Το Patras Art Festival επιστρέφει και φέτος φέρνοντας την τέχνη πιο κοντά στο κοινό με θέμα "Get Closer"! Το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός της πόλης, που έχει αγαπηθεί από κοινό και κριτικούς απ’ την πρώτη στιγμή της δημιουργίας, του θα φιλοξενηθεί φέτος στους χώρους της Δεξαμενής Project και του Art Evolutio n, με τους επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ποικιλία δράσεων και εκδηλώσεων όπως παραστάσεις χορού, συναυλίες, χειροτεχνίες, dj sets, silent disco, και να λάβουν μέρος σε εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Στο PAF 4, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, θα δούμε 6 παραγωγές χορού που συνδυάζουν ετερόκλητα στοιχεία!

Στις 29 Ιουνίου, στο χώρο της Δεξαμενής Project, θα απολαύσουμε 6 παραγωγές χορού από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων "Rupture Persephone" της Αθανασίας Κανελλοπούλου, "From innocence to innocence" του Julian Bulku, "Στράτα" των Σύλβια Κατσαρού & Αντωνία Ζαγορίτη (Animaterra company), "Noi" των Κάλια Μαυροφτή & Παναγιώτη Τασούλη, "Var. 5" της Γεωργίας Νικολοπούλου και "In repeat" του Art evolution studio στην Πάτρα σε χορογραφία Ειρήνης Αποστολάτου. Μετά τις παραστάσεις, το πρόγραμμα περιλαμβάνει silent disco party με τους Χρήστο Σωτηρόπουλο & Χριστίνα Κρατημένου στα decks.

Φυσικά, το μουσικό στοιχείο δεν θα λείπει από το φεστιβάλ και στις 30 Ιουνίου θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε δύο διαφορετικά live από τους Goodbye Bedouin & Fonoptikon.

Στις 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο σύγχρονου χορού με την Αθανασία Κανελλοπούλου και ένα σεμινάριο χορού για παιδιά ηλικίας 8-13 με την Κατερίνα Καϊμά στον πολυχώρο Art Evolution.

Το Φεστιβάλ θα πλαισιώνεται από έκθεση φωτογραφίας, dj sets, χειροτέχνες με όμορφες καλλιτεχνικές δημιουργίες και εκπαιδευτικά σεμινάρια!

Αναλυτικά το Πρόγραμμα του Patras Art Festival 4:

29 Ιουνίου

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

"Rupture Persephone" της Αθανασίας Κανελλοπούλου | Δεξαμενή Project

"From innocence to innocence" του Julian Bulku | Δεξαμενή Project

"Στράτα" των Σύλβια Κατσαρού & Αντωνία Ζαγορίτη (Animaterra company) | Δεξαμενή Project

"Noi" των Κάλια Μαυροφτή & Παναγιώτη Τασούλη | Δεξαμενή Project

"Var. 5" της Γεωργίας Νικολοπούλου | Δεξαμενή Project

"In repeat" του Art evolution studio στην Πάτρα σε χορογραφία Ειρήνης Αποστολάτου | Δεξαμενή Project.

SILENT DISCO

"Silent disco party" με τους Χρήστο Σωτηρόπουλο & Χριστίνα Κρατημένου στα decks | Δεξαμενή project

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Σεμινάριο σύγχρονου χορού με την Αθανασία Κανελλοπούλου | Art Evolution.

Σεμινάριο χορού για παιδιά ηλικίας 8-13 με την Κατερίνα Καϊμά | Art Evolution.

30 Ιουνίου

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Goodbye Bedouin | Δεξαμενή Project

Fonoptikon | Δεξαμενή Project

*Καθόλη τη διάρκεια του διημέρου θα υπάρχουν στον χώρο της Δεξαμενής Project:

Έκθεση φωτογραφίας

Χειροτέχνες

Dj sets

Χώροι διεξαγωγής: Δεξαμενή Project, Art Evolution.

Είσοδος: Online Προπώληση: 6€ Πόρτα: 8€ - PAF Combo: 10€.