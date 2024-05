Πάτρα: Στο Λιθογραφείον στις 11-5 η jazz μουσική παράσταση "Flow"

Στις 19 Δεκεμβρίου 2023 έδωσε άλλη μια χριστουγεννιάτικη συναυλία στο μαροκινό κοινό και ολοκλήρωσε το 2023 ως μέρος του πρωτοχρονιάτικου προγράμματος "Midnight at the Oasis" του Rick's Casablanca.

Συμμετείχε στα: Φεστιβάλ JazzIn Φεβρουάριος 2020 Ταγγέρη, Μαρόκο, The world week of music Ταγγέρη, Ιούνιος 2022, και Autumn Jazz Fest Pleven, Βουλγαρία Σεπτέμβριος 2022.

Η Tatyana Trifonova - Τατιάνα Τριφώνοβα είναι τραγουδίστρια της τζαζ από τη Βουλγαρία, καθηγήτρια (coach) φωνητικής και σκηνικής παρουσίας και καλλιτέχνιδα voice over.

Μετά από 10 χρόνια στην Αφρική, η λεγόμενη "Master of Dynamics" τραγουδίστρια της τζαζ Tatyana Trifonova (Βουλγαρία) επέστρεψε στην Ευρώπη και τώρα θα την υποδεχτεί η Πάτρα όπου θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της συναυλίας της με τίτλο "FLOW".

Ο Γεώργιος Τσώλης έχει στο ενεργητικό του 3 προσωπικά CD album, τα “on the way” (2012) ‘walk in the line” ( 2019 ) “Back Home” 2020 κι είναι έτοιμο και το 4ο.

Τελευταία συνεργάστηκε με την ορχήστρα της ΕΡΤ δημιούργησε δύο συμφωνικά ποιήματα, έχει επίσης συνθέσει έργα για σύνολα κρουστών και η συνθετική του πορεία συνεχίζεται με νέα κουαρτέτα εγχόρδων καθώς και μουσική για σόλο πιάνο.