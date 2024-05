Από την Πέμπτη 16-5 στην Ελλάδα το φιλμ "Boy Kills World" με τον Bill Skarsgård

Η δυστοπική περιπέτεια με κωμικά αλλά & στοιχεία θρίλερ «Boy Kills World» με πρωταγωνιστή τον 33χρονο Σουηδό ηθοποιό Μπιλ Σκάρσγκαρντ ντεμπουτάρει την Πέμπτη 16-5-2024 σε διανομή της The Film Group στις Ελληνικές αίθουσες και θα έρθει για προβολή και στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε στην Πάτρα όπου ήδη φιγουράρει το διαφημιστικό πόστερ.

Λίγα λόγια για την ταινία

Ο Μπιλ Σκάρσγκαρντ πρωταγωνιστεί ως ο «Boy», ένα κωφό αγόρι που μεγαλώνει αναζητώντας εκδίκηση από την Χίλντα Βαν Ντερ Κόι (την υποδύεται η 59χρονη Ολλανδή σταρ Φάμκε Γιάνσεν), την «σαλεμένη» μητριαρχική φιγούρα μιας μετα-αποκαλυπτικής δυναστείας που δολοφόνησε τους γονείς του. Με τη βοήθεια ενός μυστηριώδη σαμάνου (Γιαγιάν Ροχιάν) και οδηγό την εσωτερική του φωνή, το αγόρι μετατρέπεται σε φονική μηχανή που απελευθερώνεται στη διάρκεια της ετήσιας σφαγής αντιφρονούντων. Με τον «Boy» να σκορπάει τον θάνατο, οι σφαγές και το αιματοκύλισμα οδηγούν σε ένα εφιαλτικό χάος.

Ένα εξωφρενικό υπερθέαμα αιματηρής δράσης, εμπνευσμένo από αγαπημένες ταινίες δράσης, υπερηρώων και anime, αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου. Μία απίστευτη κινηματογραφική περιπέτεια τοποθετημένη σε μία εφιαλτική πραγματικότητα, σε παραγωγή του Σαμ Ράιμι (Τριλογία Evil Dead, Τριλογία Spider-Man, Doctor Strange in the Multiverse of Madness).

Eκτός του Μπιλ Σκάρσγκαρντ γνωστός από τα φιλμ “Το Αυτό- It”, “JohnWick 4”, “Το Κοράκι”, παίζουν οι Τζέσικα Ροθ (Happy Death Day), Μισέλ Ντόκερι (Downton Abbey), Άντριου Κότζι - Andrew Koji (Warrior), Γιαγιάν Ροχιάν (The Raid: Redemption) και η σταρ Φάμκε Γιάνσεν (Τριλογία X-Men).

Λίγα λόγια για την παραγωγή

Η εντυπωσιακή ταινία δράσης του Μόριτζ Μορ έχει τις ρίζες της σε μια ιδέα που είχε ο ίδιος μαζί με τον σκηνοθέτη δράσης της ταινίας, Ντάβιντ Ζατάρσκι. Η ιστορία ξεκινάει ως μια τυπική αφήγηση εκδίκησης, ενός αγοριού που μεγάλωσε σε έναν βάναυσο κόσμο, αλλά η πλοκή επιφυλάσσει αρκετές σοκαριστικές εκπλήξεις.