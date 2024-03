«Boy Kills World» με τον Μπιλ Σκάρσγκαρντ: Πρεμιέρα στις 25/4 στις Ελληνικές αίθουσες

Μία απίστευτη κινηματογραφική περιπέτεια τοποθετημένη σε μία εφιαλτική πραγματικότητα, σε παραγωγή του καταξιωμένου Σαμ Ράιμι (Τριλογία Evil Dead, Τριλογία Spider - Man, Doctor Strange in the Multiverse of Madness). Παίζουν ο Μπιλ Σκάρσγκαρντ (Το Αυτό - It, John Wick 4), η Τζέσικα Ροθ (Happy Death Day), και οι Μισέλ Ντόκερι (Downton Abby), Άντριου Κότζι (Warrior), ο 55χρονος Ινδονήσιος ηθοποιός Γιαγιάν Ροχιάν - Yayan Ruhian (The Raid: Redemption) και η 59χρονη Ολλανδή στην καταγωγή ηθοποιός Φάμκε Γιάνσεν (Τριλογία X – Men και Taken).

Σκηνοθεσία: Μόριτζ Μορ

Είδος: Δράσης, Θρίλερ

Όπως προείπαμε, το «Boy Kills World» αναμένεται στις 25 Απριλίου στους Ελληνικούς κινηματογράφους σε διανομή από την The Film Group.