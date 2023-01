Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ φορούσε διπλό εσώρουχο στην ερωτική σκηνή με την Μπάρμπρα Στρέιζαντ

Τον γύρο των παγκόσμιων Μέσων ενημέρωσης και των ελληνικών κάνει αυτές τις μέρες το θέμα μα άγνωστα παρασκήνια & αποκαλύψεις από τα γυρίσματα της βραβευμένης με 2 βραβεία Όσκαρ ρομαντικής ταινίας και με κοινωνικοπολιτικά μηνύματα «Τα Καλύτερά μας Χρόνια – The Way We Were» του αξέχαστου Σίντνει Πόλακ που γυρίστηκε το 1972 και στις Αμερικάνικες αίθουσες έκανε πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 1973, πριν από 50 χρόνια.

Στην Ελλάδα η ταινία με πρωταγωνιστές τον 36χρονο τότε «σκεπτόμενο» γόη Ρόμπερτ Ρέντφορντ και την 30χρονη Μπάρμπρα Στρέιζαντ είχε πρωτοβγεί τον Μάρτιο του 1974. βλέπουν το φως. Το θέμα έγινε αναλυτικό δημοσίευμα στην Αγγλική Daily Mail αλλά και στην New York Post, στο περιοδικό Town and Country, στο People & στο Entertainment Weekly και σε πολλά άλλα Μέσα όπως και στο δικό μας newsbomb, η εφημερίδα Espresso, κ.α.

Για την όμορφη αυτή ταινία, από τις πιο ρομαντικές όλων των εποχών, πάνω σε σενάριο του αξέχαστου Άρθουρ Λόρεντς του «West side story», η πιο βασική αποκάλυψη και ίσως και η πιο «ζουμερή» όπως τουλάχιστον την περιγράφει στο ολοκαίνουριο βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε στο εξωτερικό ο Robert Hofler με τίτλο "The Way They Were: How Epic Battles and Bruised Egos Brought a Classic Hollywood Love Story to the Screen" έχει να κάνει με την πρώτη ερωτική σκηνή του φίλμ όπου Χαμπλ Γκάρντινερ (Ρόμπερτ Ρέντφορντ) κάνει μεθυσμένος και μισοκοιμισμένος έρωτα στην Κέιτι Μορόσκι (Μπάρμπρα Στρέιζαντ), παλιά του συμμαθήτρια στο κολέγιο, με την οποία ξανασυναντιούνται σ’ ένα μπαρ στην μεταπολεμική Νέα Υόρκη με τον Ρέντφορντ να φορά την ναυτική στρατιωτική στολή και εκείνη πάντα αριστερών πεποιθήσεων να δουλεύει στο ραδιόφωνο.

Θα βγει βιβλίο για «Τα Καλύτερα μας Χρόνια» που παραλίγο να μη γυριστεί λόγω των εντάσεων μεταξύ της Barbra Streisand και του Robert Redford

Η Στρέιζαντ όπως λέγεται και πιστοποιεί και το βιβλίο, ήταν ξετρελαμένη που θα δούλευε και θα είχε για παρτενέρ της τον Ρέντφορντ, τον οποίο θεωρούσε και πράγματι ήταν πολύ όμορφος και γοητευτικός στα νιάτα του (σήμερα ο Ρέντφορντ είναι στα 86 του χρόνια ενώ η Στρέιζαντ έχει πατήσει τα 80). Στην ερωτική σκηνή λοιπόν που γυρίστηκε σε στούντιο και με λιγοστούς τεχνικούς για ευνόητους λόγους και με τη σύσταση του παραγωγού Ρέι Σταρκ να μην έχει γυμνό ώστε να μην υποστεί κάποιο περιορισμό ως προς τις ηλικίες των θεατών, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ που ήταν οικογενειάρχης με τρία μικρά παιδιά, και είχε αντιληφθεί πόσο τον ήθελε η Στρέιζαντ, φορούσε ενισχυμένα εσώρουχα, για την ακρίβεια δύο αθλητικού τύπου εσώρουχα ώστε να ελαχιστοποιήσει την όποια σωματική επαφή και τη λάγνα διάθεση της συμπρωταγωνίστριας του, η οποία στο γύρισμα εμφανίστηκε φορώντας μπικίνι κάτω από το σεντόνι.

Όχι ένα αλλά 2 βιβλία για το παρασκήνιο της ταινίας "Τα Καλύτερα μας Χρόνια" θα κυκλοφορήσουν τον Ιανουάριο του 2023

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ ερωτώμενος κατόπιν από δημοσιογράφο του Newsweek είχε απαντήσει με νόημα και με χιούμορ πως στην περιβόητη αυτή σκηνή, το μόνο που φορούσε ήταν το άρωμα του, Aramis.

To βιβλίο του Robert Hofler κυκλοφόρησε ακριβώς με την αφορμή των 50χρονων της όμορφης αυτής ταινίας όπου ακούγεται και η νοσταλγική μπαλάντα «The Way We Were» τραγουδισμένη φυσικά από την Μπάρμπαρα Στρέιζαντ. Πάντως όπως γράφτηκε, μέχρι στιγμής οι δύο διάσημοι αστέρες του Χόλιγουντ που έκτοτε έμειναν καλοί φίλοι ενώ και στα Όσκαρ του 2002 ήταν η Στρέιζαντ που απένειμε το τιμητικό βραβείο Όσκαρ στον Ρέντφορντ, δεν έχουν μέχρι στιγμής αντιδράσει ή κάνει κάποιο σχόλιο μέσω αντιπροσώπων τους αναφορικά με τα όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα μέσω του βιβλίου για τη συνεργασία τους στην ταινία.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ