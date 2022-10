Θα βγει βιβλίο για «Τα Καλύτερα μας Χρόνια» που παραλίγο να μη γυριστεί λόγω των εντάσεων μεταξύ της Barbra Streisand και του Robert Redford

To 2023 θα συμπληρωθούν 50 χρόνια από τότε που βγήκε στους Αμερικανικούς κινηματογράφους η κοινωνικοαισθηματική και με πολιτικές αποχρώσεις ταινία του αείμνηστου Σίντνει Πόλακ, «The Way We Were – Τα Καλύτερα μας Χρόνια» που έμελλε να γίνει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες εκείνης της χρονιάς του 1973, να φτάσει έως τα βραβεία Όσκαρ και το κυριότερο να παραμένει μία από τις ωραιότερες και πιο συγκινητικές ιστορίες αγάπης ταινίες που έβγαλε ποτέ το Χόλιγουντ.

Αυτές τις μέρες σε πολλά Μέσα ενημέρωσης & σάιτ του εξωτερικού «παίζει» το θέμα για τις εντάσεις και αρχικές αντιπάθειες μεταξύ των δύο λαμπερών και τόσο διαφορετικών πρωταγωνιστών της ταινίας, της Μπάρμπρα Στρέιζαντ και του Ρόμπερτ Ρέντφορντ που αν και ήδη μεγάλοι σταρ τότε, εκτοξεύτηκαν με την επιτυχία της ταινίας αυτής στην απόλυτη επιτυχία. Μάλιστα η περίφημη ερωτική τους σκηνή με τον Ρέντφορντ – Χάμπελ να κάνει μεθυσμένος έρωτα στην Στρέιζαντ – Κέιτι, έχει μείνει στο μυαλό πολλών, ιδίως των γυναικών.

Σε λίγο καιρό, στις 24 Ιανουαρίου 2023 πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα νέο βιβλίο του Robert Hofler με τίτλο "The Way They Were: How Epic Battles and Bruised Egos Brought a Classic Hollywood Love Story to the Screen", το οποίο & θα βγει με αφορμή την 50η επέτειο από την ταινία (το φιλμ είχε κάνει πρεμιέρα στις Αμερικάνικες αίθουσες στις 19 Οκτωβρίου 1973 ενώ στη χώρα μας είχε πρωτοπροβληθεί την άνοιξη του 1974).

Όπως τονίζεται στο βιβλίο που θα έχει σίγουρα ενδιαφέρον και θα γίνει ανάρπαστο από τους λάτρεις της ταινίας και τους θαυμαστές της Στρέιζαντ και του αειθαλούς Ρόμπερτ Ρέντφορντ, όλα ξεκίνησαν από την φήμη που ακολουθούσε τη διάσημη ηθοποιό Μπάρμπρα Στρέιζαντ, που την παρουσίαζε ως δύσκολη στη συνεργασία και μανιακή με τον έλεγχο. Οι φήμες ήθελαν τον Robert Redford να μην θέλει να δουλέψει μαζί της, ύστερα μάλιστα από την εμπειρία του συμπρωταγωνιστή της, Walter Matthau, στην ταινία “Hello, Dolly!” το 1969, ο οποίος είχε τη χειρότερη άποψη για τη εγωπαθή σταρ που πάντα ήθελε να ελέγχει το κάθε τι στις ταινίες της. Μάλιστα την άποψη αυτή που είχαν πολλοί στο Χόλιγουντ για την πολυτάλαντη και καταπληκτική ομολογουμένως Στρέιζαντ, δεν την γλύτωσε τελικά η ίδια όταν σκηνοθέτησε τον εαυτό της το 1983 στην συμπαθητική κατά τα άλλα ταινία «Γεντλ».

Ο Ρέντφορντ πάντως μπορεί να είχε εκφράσει τις επιφυλάξεις του για την Στρέιζαντ λέγοντας πως δεν θα «δούλευε» ο συνδυασμός τους στη μεγάλη οθόνη, ωστόσο το ουσιαστικό του πρόβλημα είχε περισσότερο να κάνει με το σενάριο και με τον χαρακτήρα που θα υποδυόταν που του φαινόταν ρηχός. Τελικά πείσθηκε αφού έγιναν & οι απαραίτητες βελτιώσεις στο σενάριο του Άρθουρ Λώρεντς - Arthur Laurents και μάλιστα λέγεται πως παρ’ ολίγο θα έχανε το ρόλο από τον Ράιαν Ο’ Νιλ αν δεν επέμενε ο Σίντνει Πόλακ. «Οκ θα το κάνω», είπε τέλος ο ωραίος Μπομπ Ρέντφορντ προς ανακούφιση όλων και το αποτέλεσμα ήταν τελικά μαγικό.

Όπως έγραψε το σάιτ του Harper’s Bazaar, ίσως πρόκειται για μία από τις πιο ρομαντικές ταινίες όλων των εποχών, ακόμα κι αν το τέλος της δεν θυμίζει χολιγουντιανό happy ending και όποτε & να το δει κάποιος σίγουρα θα δακρύσει. Ο Sydney Pollack πέθανε το 2008 και στα «Καλύτερα μας Χρόνια» πέτυχε εκτός από την ρομαντική ιστορία αυτών των τόσο διαφορετικών μεταξύ τους ηρώων, να ρίξει και φως στην ιστορία του Μακαρθισμού, αυτού του ανελέητου κυνηγιού «μαγισσών», για την ακρίβεια αριστερών (κομμουνιστών) καλλιτεχνών στο Χόλιγουντ που έμπαιναν στη μαύρη λίστα στα 50ς.

Ο συγγραφέας Robert Hofler έκανε πολλές συνεντεύξεις για να συγκεντρώσει το πολύτιμο υλικό για το βιβλίο του.

"Η φήμη της Μπάρμπρα είναι πως πρόκειται για μια γυναίκα που είναι μανιακή με τον έλεγχο. Θα σκηνοθετεί μόνη της τον εαυτό της. Δεν θα λειτουργήσει ποτέ", αναφέρει το βιβλίο πως είχε εκμυστηρευθεί ο Robert Redford στον σκηνοθέτη της ταινίας και φίλο του, Sydney Pollack. Επίσης ο Ρέντφορντ φοβόταν & είχε ενδοιασμούς μήπως η Streisand είχε την απαίτηση να τραγουδήσει στη μέση της ταινίας, δεδομένης της μουσικής της καριέρας. Μπορεί η ντίβα ηθοποιός και τραγουδίστρια να μην τραγούδησε στη διάρκεια της ταινίας, ωστόσο ερμήνευσε μοναδικά το ομώνυμο τραγούδι, το οποίο ακούγεται στους τίτλους έναρξης της ταινίας, σε μουσική Μάρβιν Χάμλις και στίχους της Μέριλιν και του Άλαν Μπέργκμαν που ήταν κυρίαρχο στο soundtrack της ταινίας, κέρδισε Όσκαρ όπως & η μουσική και πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα. Αν και το σάουντρακ κυκλοφόρησε αργότερα & σε cd, εν τούτοις το βινύλιο με το σάουντρακ όσο και ο προσωπικός δίσκος της Στρέιζαντ είναι σήμερα δυσεύρετα!

Ακόμα σ’ ένα άλλο απόσπασμα του βιβλίου που αναμένεται να βγει σε λιγότερο από 3 μήνες, ο βραβευμένος με Όσκαρ για το «Πέρα από την Αφρική», σκηνοθέτης Σίντνει Πόλακ πίστευε πως η Barbra Streisand δεν είχε δουλέψει ποτέ μέχρι τότε με έναν εξίσου δυναμικό συμπρωταγωνιστή όπως ο Ρέντφορντ. "Έχει την τάση να καταλαμβάνει την εικόνα, απλά χάρη στο τεράστιο ταλέντο της και την πληθωρική της παρουσία. Είναι δύσκολο για έναν συμπρωταγωνιστή να συμβαδίσει μαζί της", είχε πράγματι δηλώσει ο σκηνοθέτης Σίντνει Πόλακ.

Οι εντάσεις λέγεται πως ήταν τόσο μεγάλες και το συχνότερο κουτσομπολιό για την ταινία είναι η περίφημη μάχη των close up, με νικητή μεταξύ των δύο τον Ρέντφορντ, που πραγματικά δεν τον έχουμε ξαναδεί πιο όμορφο και γοητευτικό όσο στα "Καλύτερα μας Χρόνια".

Ο συγγραφέας Hofler αποκαλύπτει επίσης πως όταν είχαν να γυρίσουν την ερωτική σκηνή οι δύο σταρ, ο Redford είχε φορέσει δύο αθλητικά προστατευτικά ώστε να μην έρθει πολύ κοντά στην ηθοποιό, ενώ η Streisand είχε φορέσει μπικίνι, καθώς επίσης δεν ήθελε να έρθει πολύ κοντά με τον συμπρωταγωνιστή της, γνωρίζοντας τι ακουγόταν για εκείνον!

Τέλος, λόγω της τεράστιας επιτυχίας του “The Way We Were” (η Στρέιζαντ είχε προταθεί & για το Όσκαρ καλύτερου α’ γυναικείου ρόλου) που έκανε εισπράξεις πάνω από 50 εκατ. δολάρια, ακολούθησαν στα κατοπινά χρόνια φήμες για το γύρισμα ενός sequel - συνέχειας με τίτλο “The Way We Changed”, όπου ο Redford και η Streisand όπως αναφέρει το Indiewire.com, θα λάμβαναν ως αμοιβή τουλάχιστον 8 εκατ. δολάρια ο καθένας. Ο Pollack είχε πει σε δημοσιογράφο, την Marilyn Beck ότι η ηρωίδα της Streisand, Katie & ο Hubbell του Redford θα επανενώνονταν “όταν αυτή θα του τηλεφωνούσε για να τη βοηθήσει με την κόρη που απέκτησαν, η οποία σύμφωνα με το σενάριο, είχε πλέον μεγαλώσει & είχε εξελιχθεί σε μία χίπη του Berkeley και πλέον οι δύο ήρωες θα έρχονταν πάλι κοντά και θα έμεναν μαζί να ζήσουν ευτυχισμένοι την υπόλοιπη ζωή τους”. Πόσο κρίμα που δεν γυρίστηκε ποτέ. Ή μήπως καλύτερα!

Πάντως η Στρέιζαντ και ο Ρέντφορντ έμειναν από τότε καλοί φίλοι. Η Στρέιζαντ ήταν αυτή που έδωσε στον αγαπημένο της Μπομπ το τιμητικό Όσκαρ της Ακαδημίας στην απονομή του 2002 ενώ και οι δυο τους έκαναν ένα υπέροχο reunion στην εκπομπή της Όπρα Γουίνφρει πριν περίπου 11 χρόνια.