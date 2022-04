Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ έγινε 80- Το "Αστείο Κορίτσι" με τη σπουδαία φωνή και ταλέντο

Tα γενέθλια της είχε στις 24 Απριλίου 2022 η σπουδαία και πολυβραβευμένη Μπάρμπρα Στρέιζαντ, μία χαρισματική καλλιτέχνιδα με υπέροχη φωνή και καταπληκτικές ερμηνείες στον κινηματογράφο αλλά και στο θέατρο. Η Στρέιζαντ με τις Εβραϊκές ρίζες καταγωγής αλλά και με καταγωγή από την Ουκρανία, έγινε αισίως 80 χρονών. Έχει γεννηθεί στις 24 Απριλίου του 1942 στο Μπρούκλιν της Ν. Υόρκης. Τα παιδικά της χρόνια ήταν μάλλον δύσκολα ενώ αυτό που σημάδεψε τη ζωή της ήταν ο θάνατος του πατέρα της, Emmanuel λίγο πριν τα πρώτα της γενέθλια ενώ ήταν μωρό ακόμα. Όσο για τη μητέρα της Barbra, Diana εργαζόταν ως χαμηλόμισθη υπάλληλος σε βιβλιοθήκη και γενικά τα έφερναν δύσκολα στο σπίτι.

Άρχισε να τραγουδά στα 16 της και σιγά σιγά μόλις ενηλικιώθηκε άρχισε και εμφανίσεις σε κλαμπ της Ν. Υόρκης όπου και κέρδισε ένα μουσικό διαγωνισμό. Τελειοποιώντας το φυσικό, φωνητικό ταλέντο της κατάφερε να υπογράψει το πρώτο της δισκογραφικό συμβόλαιο με την Columbia Records απ’ όπου και κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 1963 το 1ο της άλμπουμ με τίτλο «The Barbra Streisand Album», το οποίο και έμελλε να μπει στο top 10 chart και να λάβει 3 βραβεία Grammy συμπεριλαμβανομένου και για το Album της χρονιάς. Ήταν θέμα χρόνου ν’ ακολουθήσει το 2ο της άλμπουμ ενώ μετά το θρίαμβο της στο Μπρόντγουαιη με το «Funny Girl» όπου υποδύθηκε την Φάνι Μπράις επανέλαβε το ρόλο στην κινηματογραφική βερσιόν το 1968 σε σκηνοθεσία του William Wyler και με παρτενέρ τον γοητευτικό Ομάρ Σαρίφ κατακτώντας το Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου εξ ημισείας με την Κάθριν Χέπμπορν για το «Λιοντάρι του Χειμώνα».

Σε άρθρο στο vulture.com με αφορμή τα 80α γενέθλια της, υπάρχει μία ενδιαφέρουσα αξιολόγηση των 19 ταινιών όπου η Barbra Streisand έπαιξε στη διάρκεια της καριέρας της με το «Funny Girl – Ένα Αστείο Κορίτσι» να είναι στην κορυφή και να ακολουθούν στη 2η θέση η απίθανη κωμική περιπέτεια του 1972, «What’s Up, Doc?» σε σκηνοθεσία του εκλιπόντος Peter Bogdanovich με συμπρωταγωνιστή της τον Ράιαν Ο’ Νιλ, το «Yentl» του 1983 στην 3η θέση όπου η Στρέιζαντ ήταν παραγωγός, σκηνοθέτησε, τραγούδησε, έπαιξε τον βασικό ρόλο και είχε γράψει και το σενάριο, τα «Καλύτερα μας χρόνια – The Way we were» του αξέχαστου Σίντνει Πόλακ του 1973 όπου έκανε ένα ανεπανάληπτο ερωτικό ζευγάρι με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ (η ταινία θεωρείται από τα καλύτερα ρομάντζα και με πολιτικό περιεχόμενο του Χόλιγουντ ενώ περιέχει και το ομώνυμο τραγούδι της Μάρβιν Χάμλις που έχει σφραγίσει την καριέρα της) και το «A Star Is Born» του 1976 σε σκηνοθεσία του Φρανκ Πίρσον στην 5η θέση όπου έπαιξε με τον Κρις Κριστόφερσον και το ομώνυμο τραγούδι, σύνθεση της ίδιας, της χάρισε και το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού.

Λίγο χαμηλότερα στη 12η θέση της λίστας του vulture.com φιγουράρει μία πολύ καλή ταινία της Στρέιζαντ όπου έπαιξε και υπέγραψε & τη σκηνοθεσία, το «The Prince of Tides – Ο Πρίγκιπας της Παλίρροιας» που είχε προταθεί και για το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Υποδύθηκε την ψυχολόγο Dr. Susan Lowenstein και ο υπέροχος Nick Nolte τον Tom Wingo από τον Αμερικάνικο Νότο. Μία ιστορία που έθιγε και το θέμα της παιδικής κακοποίησης που συγκίνησε βαθιά το κοινό.

Η Στρέιζαντ έχει κερδίσει και Emmy, Tony, Peabody, Χρυσές Σφαίρες και άλλα βραβεία. Είναι μία ακριβοθώρητη καλλιτέχνιδα όσον αφορά στις live μουσικές της εμφανίσεις ενώ εκτός από το ταλέντο και τη χάρη της ένα άλλο σήμα κατατεθέν της είναι και η περιβόητη μύτη της.

Η νεαρή Αμερικανοεβραία από το Brooklyn κατάφερε να γίνει ένα αποκαλούμενο Hollywood icon και όπως διαβάσαμε, πολύ απλά πριν την Lady Gaga, την Madonna ή την Cher, υπήρχε και θα υπάρχει η σταρ Barbra.

Όσο για την προσωπική της ζωή έχει ένα γιο, τον Τζέισον από τον γάμο της με τον ηθοποιό Έλιοτ Γκουλντ, με τον οποίο χώρισε το 1969, ενώ όπως διαβάσαμε στο uk.style.yahoo.com, η Barbra κατόπιν είχε δεσμό με τον τότε Καναδό πρωθυπουργό Pierre Trudeau αλλά και ένα ρομάντζο που διήρκεσε κοντά 9 χρόνια με τον παραγωγό και ενδυματολόγο Jon Peters που για ένα διάστημα της διηύθυνε και την καριέρα. Τελικά το 1998 η Στρέιζαντ βρήκε το «απάνεμο» λιμάνι της στον γοητευτικό ηθοποιό James Brolin που σήμερα είναι 81 ετών.

Μάλιστα με αφορμή τα 80 της γενέθλια είδαμε αναρτημένες στο ca.style.yahoo.com και ωραίες οικογενειακές φωτογραφίες της όπως αυτή όπου η Barbra Streisand που είναι γιαγιά (ο γιος του άνδρα της, επίσης ηθοποιός Josh Brolin έχει 4 παιδιά, τα εξής: Eden Brolin, Chapel Grace Brolin, Trevor Brolin and Westlyn Reign Brolin) είναι σ’ ένα κονσέρτο το 2006. Είναι μαζί με τον James Brolin, τον θετό της γιο Josh Brolin, τον εγγονό Trevor Brolin και τον γιο της Jason Gould.

Η Στρέιζαντ πάντα είχε τη μουσική και το τραγούδι ως την αρχή και βάση της καριέρας της και πάντοτε έβγαζε πολύ ωραίες δουλειές και πάντα επιμελημένες σε επίπεδο παραγωγής. Μάλιστα έχει το ρεκόρ να διαθέτει από ένα νούμερο 1 άλμπουμ κάθε δεκαετία από το 1960 έως και τη δεκαετία του 2010. Απομένει να επεκτείνει το ρεκόρ και στην τρέχουσα δεακετία του 2020.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ