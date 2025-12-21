Ξένια Τσίρκοβα: Ποια είναι η νικήτρια του GNTM- Η ηλικία, η καταγωγή και οι σπουδές της

Οι αναρτήσεις της
Νικήτρια του GNTM αναδείχθηκε η Ξένια Τσίρκοβα, η οποία εκτός από τον τίτλο του «Greece’s Next Top Model» απέσπασε χρηματικό έπαθλο ύψους 50.000 ευρώ, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, καθώς και υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής της από τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ.
Η ανακοίνωση της μεγάλης νικήτριας έγινε το βράδυ της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου, με την ίδια να πληροφορείται το αποτέλεσμα παρακολουθώντας το επεισόδιο στην τηλεόραση μαζί με φίλους της. Αυτό συνέβη επειδή είχαν μαγνητοσκοπηθεί τρεις διαφορετικές εκδοχές του τελικού, καθεμία με διαφορετική νικήτρια, ώστε κανένας από τους φιναλίστ να μην γνωρίζει το τελικό αποτέλεσμα μέχρι τη μετάδοση του επεισοδίου.
Η Ξένια, η οποία είχε σταθερά ανοδική πορεία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, είναι 24 ετών, έχει καταγωγή από τη Ρωσία και ήρθε στην Αθήνα από την Κέρκυρα, όπου έμενε μόνιμα, τον τελευταίο χρόνο για να κάνει τα πρώτα της βήματα στον χώρο της μόδας, ακολουθώντας το όνειρό της.
«Τους τελευταίους έξι μήνες μένω στην Αθήνα. Ήρθα πολύ πρόσφατα από την Κέρκυρα. Είμαι 25 χρόνων. Ασχολούμαι με το cheerleading επαγγελματικά και ως προπονήτρια και ως αθλήτρια», είχε πει στους κριτές κατά την audition της, περνώντας στην επόμενη φάση με πέντε «ναι».
Όπως ανέφερε, έχει σπουδάσει και εργαστεί ως προπονήτρια cheerleading, από όπου έμαθε πειθαρχία, έκφραση και ευγενή άμιλλα. Η 24χρονη, όμως, αποφάσισε να κάνει στροφή στην καριέρα της και να συμμετάσχει στο GNTM γιατί ένιωσε πως ήταν η κατάλληλη στιγμή για να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στον χώρο της μόδας στην Ελλάδα και έχει στόχο να ξεπεράσει τα όριά της, για να φτάσει όσο πιο μακριά μπορεί. Η αρχή μόλις έγινε για εκείνη.
