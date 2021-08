Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ θυμήθηκε με μία τρυφερή ανάρτηση της τα γενέθλια του Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Πριν λίγες μέρες ο αγαπητός Αμερικανός σταρ Ρόμπερτ Ρέντφορντ είχε γενέθλια. Έγινε στις 18 Αυγούστου 2021 αισίως 85 ετών και πολλά Μέσα ενημέρωσης στο εξωτερικό όπως η Vogue, το Rainews, η εφημερίδα Corriere della sera, η New York Post, κ.α. θυμήθηκαν τα γενέθλια του αλλοτινού ξανθού σκεπτόμενου γόη του Χόλιγουντ και έκαναν αναρτήσεις με τις καλύτερες κινηματογραφικές του στιγμές. Την ίδια μέρα η 79χρονη Barbra Streisand ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram δύο τρυφερές κουβέντες για τον συμπρωταγωνιστή της στο περίφημο κοινωνικό ρομάντζο σε σκηνοθεσία του Σίντνει Πόλακ «The Way we Were – Τα Καλύτερα μας χρόνια» του μακρινού 1973.

Μάλιστα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία υπέροχη πραγματικά φωτογραφία από εκείνη την τόσο επιτυχημένη συνεργασία των δύο αταίριαστων σταρ που στη μεγάλη οθόνη πέτυχαν μία αξιοζήλευτη χημεία. Στο μήνυμα της που συνόδευε την φωτογραφία της με τον Ρέντφορντ, στα 37 του χρόνια όταν γύριζε τα «Καλύτερα μας χρόνια», έγραψε τα εξής τρυφερά λόγια, «Dear Bob, happy birthday. It was great talking to you the other day – Αγαπημένε Μπομπ, χαρούμενα γενέθλια. Ήταν υπέροχο που μιλήσαμε πρόσφατα».

Ο Robert Redford που είχε μία δύσκολη περίοδο μιας και προ 10 μηνών έφυγε από τη ζωή ο γιος του Τζέιμι στα 58 του χρόνια, προσπαθεί να ξαναβρεί τον βηματισμό του στη ζωή και ήδη ήταν χαρούμενη η είδηση ότι θα είναι εκτελεστικός παραγωγός στη νέα σειρά του AMC “Dark Winds”. Η αλήθεια είναι πως μας μοιάζει απίστευτο το γεγονός πως ο υπέροχος αυτός καλλιτέχνης και άνθρωπος με το πλατύ, αφοπλιστικό χαμόγελο, τα ωραιότερα ξανθά μαλλιά στο Χόλιγουντ και το πολύπλευρο ταλέντο (έχει τιμηθεί με βραβείο Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας το 1981) έχει αισίως φτάσει τα 85 του χρόνια.

Το "The Way We Were" που προτάθηκε για 6 Όσκαρ (η Στρέιζαντ που ερμήνευε και την ομώνυμη μπαλάντα του Μάρβιν Χάμλις προτάθηκε για το Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου) προβλήθηκε την ίδια χρονιά με το Οσκαρικό «Κεντρί» του Τζορτζ Ρόι Χιλ όπου ο Ρέντφορντ ξανάσμιξε επί της μεγάλης οθόνης με τον Πολ Νιούμαν. Ήταν 2 τεράστια εμπορικά χιτ την χρονιά 1974 με τον Ρέντφορντ να ψηφίζεται ως ο πιο δημοφιλής και αγαπημένος ηθοποιός εκείνης της χρονιάς όπως και του 1975 και 1976. Μάλιστα ακολούθησαν ο «Μεγάλος Γκάτσμπι», οι «Τρεις Μέρες του κόνδορα» και το «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» που εδραίωσαν πραγματικά τον Ρέντφορντ ως μεγάλο σταρ.

Η Στρέιζαντ έχει πει πως με τον Ρέντφορντ, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι ακριβώς σκέφτεται κι αυτό τον κάνει ακόμα πιο συναρπαστικό ενώ επίσης ομολόγησε πως η συνεργασία της μαζί του ήταν μοναδική. Ο Ρέντφορντ με τη σειρά του αν και αρχικά όπως λέγεται είχε τις επιφυλάξεις του να δουλέψει με την απαιτητική Στρέιζαντ τελικά παραδέχτηκε μιλώντας στην Όπρα Γουίνφρι πως θαύμασε το πνεύμα και την ενέργεια της και πως στα διαλείμματα των γυρισμάτων απολάμβανε να της κάνει αστεία.

Να προσθέσουμε πως συμπτωματικά αυτές τις μέρες, από τη Δευτέρα 23 έως και την Τετάρτη 25/8/2021 στο θερινό σινε Κάστρο στο Ρίο προβάλλεται το «Κεντρί – The Sting» που ξαναβγήκε σε διανομή της Tulip στις θερινές αίθουσες της χώρας μας από τις 29 Ιουλίου 2021 σε φρέσκιες, αποκατεστημένες κόπιες.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ