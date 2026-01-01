Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 2 και το Σάββατο 3/1/2026

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 / 1 / 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ : ΕΥΝΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΤΑΚΗΣ ΖΩΗ, ΝΙΝΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ.

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10.30 π.μ.

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/01/2026 & ΩΡΑ 11.00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 2-1-2026 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Φλόκα Αχαΐας.

Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία

Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 2-1-2026 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στις Κάτω Βελιτσές Αχαΐας.

Τον αγαπημένο μας πατέρα, υιό, αδελφό & θείο

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΕΛΛΟ

ΣΥΝ/ΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΕΤΩΝ 68

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΝΗ ΜΠΕΛΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΘΑΝΑΣΗΣ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

