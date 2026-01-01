Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 2 και το Σάββατο 3/1/2026

Back to Top
ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας πατέρα, υιό, αδελφό & θείο

ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ: 49

Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 2-1-2026 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στις Κάτω Βελιτσές Αχαΐας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρήστος, Παναγιώτης

Η ΜΗΤΕΡΑ: Γεωργία Ρηγοπούλου

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ: Βασιλική {χήρα} Νικ. Πετρούτσου, {ιερέας} Αντώνιος & {πρεσβυτέρα} Παρασκευή Ρηγοπούλου

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

--------------------------

ΚΗΔΕΙA

Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία

ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΣΥΖ.  ΣΠΥΡ. ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ

ΕΤΩΝ: 83

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 2-1-2026 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Φλόκα Αχαΐας.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Σπυρίδων

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ: Παναγιώτης Μαρτζάκλης,

Στέφανος Μαρτζάκλης,

Κωνσταντίνος Μαρτζάκλης,

Ουρανία & Κωνσταντίνος Παπανδρεόπουλος,

Νικολίτσα & Νικόλαος Μακρόπουλος,

Γεωργία & Κωνσταντίνος Παπαζαφείρης,

Βούλα & Χρήστος Φράγκος

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ    

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 78)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/01/2026 & ΩΡΑ 11.00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10.30 π.μ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ

Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501
Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΓΙΟ, τηλ.: 26910 27446

ΚΙΝ.: 6932 885964.

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΤΖΙΒΡΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 93

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

---------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΘΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΠΛΕΣΣΑ

ΕΤΩΝ 96

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Α ́ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΤΑΚΗΣ ΖΩΗ, ΝΙΝΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ : ΕΥΝΙΚΗ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

-----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝ. ΜΠΕΚΙΡΗ

ΕΤΩΝ 88

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 / 1 / 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΧΡΥΣΑ ΜΠΕΚΙΡΗ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΚΙΡΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΕΚΙΡΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

-----------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΕΛΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΕΤΩΝ 68
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΝΗ ΜΠΕΛΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΘΑΝΑΣΗΣ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

-------------------------

