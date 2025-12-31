Back to Top
ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 2/1/2026

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας πατέρα, υιό, αδελφό & θείο

ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ: 49

Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 2-1-2026 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στις Κάτω Βελιτσές Αχαΐας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρήστος, Παναγιώτης

Η ΜΗΤΕΡΑ: Γεωργία Ρηγοπούλου

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ: Βασιλική {χήρα} Νικ. Πετρούτσου, {ιερέας} Αντώνιος & {πρεσβυτέρα} Παρασκευή Ρηγοπούλου

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

ΚΗΔΕΙA

Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία

ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΣΥΖ.  ΣΠΥΡ. ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ

ΕΤΩΝ: 83

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 2-1-2026 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Φλόκα Αχαΐας.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Σπυρίδων

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ: Παναγιώτης Μαρτζάκλης,

Στέφανος Μαρτζάκλης,

Κωνσταντίνος Μαρτζάκλης,

Ουρανία & Κωνσταντίνος Παπανδρεόπουλος,

Νικολίτσα & Νικόλαος Μακρόπουλος,

Γεωργία & Κωνσταντίνος Παπαζαφείρης,

Βούλα & Χρήστος Φράγκος

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ    

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 78)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/01/2026 & ΩΡΑ 11.00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10.30 π.μ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ

Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501
Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΓΙΟ, τηλ.: 26910 27446

ΚΙΝ.: 6932 885964.

