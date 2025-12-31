Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 2/1/2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας πατέρα, υιό, αδελφό & θείο
ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ: 49
Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 2-1-2026 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στις Κάτω Βελιτσές Αχαΐας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρήστος, Παναγιώτης
Η ΜΗΤΕΡΑ: Γεωργία Ρηγοπούλου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Βασιλική {χήρα} Νικ. Πετρούτσου, {ιερέας} Αντώνιος & {πρεσβυτέρα} Παρασκευή Ρηγοπούλου
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
ΚΗΔΕΙA
Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΥΖ. ΣΠΥΡ. ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΕΤΩΝ: 83
Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 2-1-2026 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Φλόκα Αχαΐας.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Σπυρίδων
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Παναγιώτης Μαρτζάκλης,
Στέφανος Μαρτζάκλης,
Κωνσταντίνος Μαρτζάκλης,
Ουρανία & Κωνσταντίνος Παπανδρεόπουλος,
Νικολίτσα & Νικόλαος Μακρόπουλος,
Γεωργία & Κωνσταντίνος Παπαζαφείρης,
Βούλα & Χρήστος Φράγκος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 78)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/01/2026 & ΩΡΑ 11.00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10.30 π.μ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ,
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501
Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΓΙΟ, τηλ.: 26910 27446
ΚΙΝ.: 6932 885964.
