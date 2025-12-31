Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 2/1/2026

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας πατέρα, υιό, αδελφό & θείο

ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ: 49

Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 2-1-2026 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στις Κάτω Βελιτσές Αχαΐας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρήστος, Παναγιώτης

Η ΜΗΤΕΡΑ: Γεωργία Ρηγοπούλου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Βασιλική {χήρα} Νικ. Πετρούτσου, {ιερέας} Αντώνιος & {πρεσβυτέρα} Παρασκευή Ρηγοπούλου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

--------------------------

ΚΗΔΕΙA

Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΥΖ. ΣΠΥΡ. ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ

ΕΤΩΝ: 83

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 2-1-2026 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Φλόκα Αχαΐας.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Σπυρίδων

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Παναγιώτης Μαρτζάκλης,

Στέφανος Μαρτζάκλης,

Κωνσταντίνος Μαρτζάκλης,

Ουρανία & Κωνσταντίνος Παπανδρεόπουλος,

Νικολίτσα & Νικόλαος Μακρόπουλος,

Γεωργία & Κωνσταντίνος Παπαζαφείρης,

Βούλα & Χρήστος Φράγκος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 78)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/01/2026 & ΩΡΑ 11.00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10.30 π.μ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ,

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ

Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501

Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΓΙΟ, τηλ.: 26910 27446

ΚΙΝ.: 6932 885964.

---------------------