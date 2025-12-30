Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Οι γιατροί που εφημερεύουν την Πρωτοχρονιά 1 Ιανουαρίου

Aπό 7 π.μ. Πέμπτης έως 7 π.μ. Παρασκευής

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος
Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα
Τηλέφωνα: 2614008649. 6932295107

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ:

Φιλιώτη Γεωργία
Αγίου Ιωάννη Πράτσικα,26332,Πάτρα
Τηλέφωνα:6974724921

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ:

Τριλίβας Ιωάννης
Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο:2613023088

