Οι γιατροί που εφημερεύουν την Πρωτοχρονιά 1 Ιανουαρίου

Aπό 7 π.μ. Πέμπτης έως 7 π.μ. Παρασκευής
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:
Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος
Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα
Τηλέφωνα: 2614008649. 6932295107
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ:
Φιλιώτη Γεωργία
Αγίου Ιωάννη Πράτσικα,26332,Πάτρα
Τηλέφωνα:6974724921
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ:
Τριλίβας Ιωάννης
Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο:2613023088
