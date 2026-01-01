Αυτό είναι το doodle της Google για το 2026

Το 2026 έκανε την εμφάνισή του με μια νότα απλότητας και προβληματισμού στην αρχική σελίδα της Google.

Σύμφωνα με την παράδοση, ο τεχνολογικός γίγαντας του Mountain View υποδέχθηκε τη νέα χρονιά, μετατρέποντας το εμβληματικό του λογότυπο σε ένα Doodle που τιμά τις καλές προθέσεις, την ελπίδα και τα νέα ξεκινήματα που φέρνει η 1η Ιανουαρίου.

Αποφεύγοντας τον θόρυβο και τη φρενίτιδα της παραμονής, το σημερινό doodle επικεντρώνεται στην ενδοσκόπηση και τη σκέψη για το μέλλον. Η εικόνα προτρέπει τους χρήστες σε όλο τον κόσμο να οραματιστούν νέους στόχους, να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματά τους και να προσεγγίσουν τη νέα χρονιά με μικρές, καθημερινές συνήθειες που οδηγούν σε αλλαγές.

Φέτος, η Google επέλεξε μια πιο προσωπική και παρακινητική αισθητική, αφήνοντας πίσω τα καθιερωμένα πυροτεχνήματα. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα λευκό, άγραφο σημειωματάριο με τον αριθμό «2026» στο εξώφυλλο, πλαισιωμένο από ένα φλιτζάνι καφέ και ένα στυλό.