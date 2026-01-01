Back to Top
Μια απρόσμενη συνάντηση στο νερό- Καρχαρίας στα ρηχά του Λουτρακίου- ΒΙΝΤΕΟ

Συχνές είναι πλέον οι εμφανίσεις τους στις ελληνικές θάλασσες

Μία αναπάντεχη συνάντηση και για καλή τους τύχη από μακριά είχαν όσοι βρέθηκαν στην παραλία Λουτρακίου, καθώς ένας καρχαρίας «έκοβε βόλτες» δίπλα στην ακτή.

Πρόκειται για καρχαρία (4-5 μέτρων) και αμέσως έγινε θέμα συζήτησης και πολλοί ήταν εκείνοι που τράβηξαν βίντεο.

 

Οι επισκέψεις καρχαριών στα νερά του Κορινθιακού Κόλπου, και όχι μόνο έχουν γίνει συχνές τα τελευταία χρόνια. Επειδή ωστόσο είναι χειμώνας, το θανατηφόρο αρπακτικό αντιμετωπίζεται προς το παρόν με χιούμορ στο διαδίκτυο.

