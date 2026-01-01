Πάτρα: Το πικάπ της βεράντας «έντυσε» μουσικά την αλλαγή του χρόνου

Σε εορταστικό κλίμα και με ξεχωριστό μουσικό «χρώμα» υποδέχθηκε το 2026 ο d’j Στέλιος Αποστολόπουλος, ο οποίος έχει μετατρέψει τη βεράντα του σπιτιού του στην Αρόη σε ένα ιδιαίτερο σημείο αναφοράς για τους φίλους του βινυλίου.

Όπως είναι γνωστό, στη βεράντα του έχει εγκαταστήσει πικάπ, από το οποίο σε καθημερινή βάση επιλέγει και παίζει ένα τραγούδι αποκλειστικά από δίσκο βινυλίου. Λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, με φόντο τα πυροτεχνήματα που φώτισαν τον ουρανό της Πάτρας για την έλευση του 2026, το «πικάπ της βεράντας» έδωσε τον δικό του τόνο στη στιγμή.

Η βελόνα ακούμπησε στο βινύλιο και από τα ηχεία ακούστηκε το «New Year’s Day» των U2, σε μια συμβολική επιλογή που συνόδευσε την πρώτη στιγμή της νέας χρονιάς, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής και μουσικής νοσταλγίας.

Μια διαφορετική, αλλά χαρακτηριστική υποδοχή του νέου έτους, με εικόνες και ήχους που έδεσαν αρμονικά με το εορταστικό σκηνικό της πόλης.