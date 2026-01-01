Πάτρα: Σκηνές έντασης και συμπλοκή νεαρών στη Ρήγα Φεραίου

Σοβαρό επεισόδιο καταγράφηκε το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς στο κέντρο της πόλης, στην Ρήγα Φεραίου, στη συμβολή της με την Παντανάσσης, όταν ομάδα νεαρών ενεπλάκη σε συμπλοκή, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αυξημένης κίνησης και εκτυλίχθηκε μπροστά σε περιοίκους και θαμώνες καταστημάτων εστίασης, οι οποίοι έγιναν αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων. Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες, η ένταση ξεκίνησε από λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των εμπλεκομένων, η οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα κλιμακώθηκε.

Ακολούθησαν σπρωξίματα και ανταλλαγή χτυπημάτων, με τη συμπλοκή να διαρκεί αρκετά λεπτά και να δημιουργεί κλίμα ανησυχίας σε ένα από τα πλέον πολυσύχναστα σημεία της περιοχής. Η κατάσταση προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση, ενώ αρκετοί πολίτες απομακρύνθηκαν προληπτικά από το σημείο.