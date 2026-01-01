Οι 10 σειρές που καθόρισαν το 2025 στο παγκόσμιο streaming

Από συναρπαστικές αφηγήσεις ψυχολογικών δράματων και πολιτικών σατιρών έως καινοτόμες sci-fi σειρές και ντοκιμαντέρ που συζητήθηκαν διεθνώς, το 2025 αποδείχτηκε μια χρονιά-σταθμός για την τηλεόραση.

Οι σειρές που καθόρισαν το τηλεοπτικό τοπίο και άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην κουλτούρα του κοινού, σύμφωνα με το cnn.gr.

Από ψυχολογικά θρίλερ και ιστορικά δράματα μέχρι ντοκιμαντέρ που άγγιξαν παγκόσμιο κοινό, η μικρή οθόνη επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τη δύναμή της να προκαλεί συζητήσεις και να διαμορφώνει την κουλτούρα.

Οι δημιουργοί το 2025 τόλμησαν, πειραματίστηκαν και προσέφεραν εμπειρίες που δεν ξεχνιούνται εύκολα, κερδίζοντας όχι μόνο την προσοχή των κριτικών αλλά και την αγάπη του κοινού σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Adolescence – Το ψυχολογικό φαινόμενο που άγγιξε κοινό και κριτικούς

Severance (Season 2) – Τo cult hit που συνεχίζει να ξαναγράψει τους κανόνες

Pluribus – Θρίλερ και ανθρωποκεντρική αφήγηση που καθήλωσε κοινό

Toxic Town – Η αληθινή ιστορία που συγκίνησε και προβλημάτισε

Dying for Sex – Η σειρά που έσπασε ταμπού με ωμότητα και ανθρώπινη ευαισθησία

The Pitt – Πολιτική σάτιρα που έγινε σημείο συζήτησης

The Chair Company – Κωμωδία με διεθνή καρδιά και στίγμα

Ballard – Νουάρ μυστηρίου με ένταση και βάθος

Wolf Hall: The Mirror and the Light (Season 2) – Ιστορικό δράμα που έκλεψε τις εντυπώσεις

Sirens – Μυστηριώδης παραγωγή που έγινε binge hit