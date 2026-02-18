Μαρινέλλα: Έτοιμη η βιογραφία της από τον Γιάννη Ξανθούλη

Η κατάσταση της υγείας της, έναν χρόνο μετά το σοβαρό αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στο Ηρώδειο, παραμένει κρίσιμη και στάσιμη, με τη Μαρινέλλα να δίνει μάχη αποκατάστασης.

Ο Γιάννης Ξανθούλης βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπη ΕQ του Action 24 και μίλησε για το βιβλίο που ετοιμάζει για τη ζωή και την καλλιτεχνική διαδρομή της Μαρινέλλας.

Γιάννης Ξανθούλης: Η Μαρινέλλα και η μυθιστορηματική ζωή της

«Εγώ δεν είμαι βιογράφος, προσπάθησα να γράψω ένα βιβλίο, πιο πολύ σαν να ήταν δικό μου βιβλίο, σαν μυθιστόρημα με ηρωίδα μια γυναίκα η οποία και αυτή είχε μια μυθιστορηματική ζωή.

Όσο πιο πολύ μιλούσαμε, τόσο με ενδιέφερε η ζωή της, η σχέση της με τους ανθρώπους και λιγότερο η τραγουδιστική της παρουσία. Είναι αυτή που είναι και την ξέρει όλος ο κόσμος», είπε ο Γιάννης Ξανθούλης.