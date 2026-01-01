Αίγιο: Με Χρήστο Δάντη υποδέχθηκε το 2026 - ΒΙΝΤΕΟ

Η Πλατεία Υψηλών Αλωνίων στο Αίγιο γέμισε από κόσμο, καθώς πλήθος κατοίκων και επισκεπτών συγκεντρώθηκε για να υποδεχθεί τη νέα χρονιά.

Το κέφι κορυφώθηκε με ζωντανή μουσική, με τον Χρήστο Δάντη και τη Νάσια Συρράκου να δίνουν τον τόνο της βραδιάς, τραγουδώντας αγαπημένα τραγούδια και δημιουργώντας εορταστική ατμόσφαιρα.

Οι παρευρισκόμενοι χόρευαν και χειροκροτούσαν, ενώ οι μουσικοί συνόδευαν την αλλαγή του χρόνου με μελωδίες που γέμιζαν την πλατεία. Η εκδήλωση προσέφερε μια ευκαιρία για γιορτή και κοινωνική συνάθροιση, δίνοντας στους κατοίκους και επισκέπτες την αίσθηση κοινότητας και χαράς με την έναρξη του 2026.

Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη ενθουσιασμό, με φώτα, μουσική και χαμόγελα να συνοδεύουν την πρώτη νύχτα της νέας χρονιάς στο κέντρο του Αιγίου.