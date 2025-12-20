Στέφ. Παπαδόπουλος για Μαζωνάκη: «Θέλω να έρθει μπροστά μου και να μου πει ότι είμαι ψεύτης»

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος με δάκρυα στα μάτια απαντά σε όσους επικρίνουν τη χρονική απόσταση ανάμεσα στις καταγγελλόμενες πράξεις και τη μήνυση που υπέβαλε κατά του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Θέλω να έρθει μπροστά μου και να μου πει ότι είμαι ψεύτης. Δεν επικοινώνησε μαζί μου. Να με κοιτάξει στα μάτια και να μου πει “λες ψέματα”. Εκεί θα καταλάβω πολλά. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Δεν μπορώ να πω αυτό που σκέφτομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Παπαδόπουλος, ξεκαθαρίζοντας πως μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία άμεση επικοινωνία με τον δημοφιλή καλλιτέχνη.

Αναφερόμενος στη δυσκολότερη στιγμή όλης αυτής της σύντομης αλλά έντονης διαδρομής, αποκάλυψε πως ήδη από την περίοδο της συνεργασίας είχε αποφασίσει να μιλήσει. «Το είχα πει στους συνεργάτες ότι εγώ θα μιλήσω. Δεν θα το αφήσω έτσι. Εκεί το χρονικό διάστημα ήθελα να το πω, αλλά μαθεύτηκε, αιφνιδιάστηκα. Εκεί τρόμαξα», αποκάλυψε.