Γιώργος Μαζωνάκης: «Τον βοήθησα ανθρώπινα και εισέπραξα αχαριστία» δηλώνει ο επιχειρηματίας που έστειλε εξώδικο στον τραγουδιστή

Ο επιχειρηματίας μίλησε στην εκπομπή του Mega «Χαμογέλα και Πάλι!», επαναλαμβάνοντας πως ο Γιώργος Μαζωνάκης του οφείλει χρήματα. Διαβεβαίωσε ότι δεν κρύβεται πίσω από την καταγγελία του νεαρού μουσικού για τον καλλιτέχνη, υπογραμμίζοντας ότι τον είχε στηρίξει σε δύσκολες στιγμές και εισέπραξε αχαριστία.

Όπως ανέφερε, ο τραγουδιστής γίνεται κατά καιρούς «πιόνι» ορισμένων που τον συμβουλεύουν. Σχετικά με το «ναυάγιο» της συνεργασίας τους σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, σημείωσε ότι υπήρξε συνάντηση μεταξύ τους και σεβάστηκε την επιθυμία του καλλιτέχνη, ενώ τότε του επανέλαβε ότι υπάρχουν οφειλές προς το πρόσωπό του.

Ο επιχειρηματίας τονίζει πως δεν εμπλέκεται στην υπόθεση και πως θα κινηθεί νομικά. «Το όνομά μου κακώς το έμπλεξαν, αλλά θα στείλω εξώδικο. Δε διεκδικεί κανένας τίποτα. Ούτε ενδιαφέρον υπάρχει καλλιτεχνικό. Αυτά είναι λυμένα, ξεκαθαρισμένα από το καλοκαίρι. Δε συμφωνούσε ο Γιώργος με την πρόταση που του έκανα εγώ. Αυτά τώρα δεν υφίστανται, είναι από την άλλη πλευρά για να δημιουργήσουν εικόνα και να καλύψουν κάτι που δεν έχω εγώ καμία σχέση».

«Θα μιλήσουν με τον δικηγόρο μου. Αυτά που λένε πρέπει να στέκουν. Δεν υπάρχει καμία αντιπαλότητα. Δεν με συνέφερε εμένα να τραγουδήσει στο μαγαζί το δικό μου ο Μαζωνάκης μόνος του με παιδιά που να του αρέσουν αυτουνού».

«Δεν υπάρχει κανένα μήνυμα, δεν απείλησε κανένας κανέναν. Την αλήθεια την ξέρω εγώ και την ξέρει και ο Γιώργος. Δεν έγινε τίποτα απολύτως. Αυτά είναι της φαντασίας τους. Να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα θέλουν».

Όσο για το εάν ο τραγουδιστής του οφείλει χρήματα, δήλωσε: «Βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τον βοήθησα παραπάνω από τον καθένα όταν ήταν μόνος του μέσα στο Δρομοκαΐτειο. Βγήκε και με ευχαρίστησε. Τότε δεν υπήρχε συνεργασία. Εγώ όμως ανθρώπινα τον βοήθησα. Όταν βοηθάς, το επόμενο βήμα είναι να εισπράξεις αχαριστία. Το παιδί αυτό δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί ποιοι είναι οι άνθρωποι που τον βοηθούν. Κάποιοι του λένε τώρα πες αυτά, κάνε εκείνα, τα κάνει».