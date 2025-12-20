GNTM: Η Ξένια Τσίρκοβα στέφθηκε νικήτρια του διαγωνισμού

Μεγάλη νικήτρια του GNTM αναδείχτηκε η Ξένια Τσίρκοβα. Στις δύο τελευταίες δοκιμασίες του τηλεοπτικού διαγωνισμού μοντέλων, η Ξένια συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία, 116 βαθμούς συνολικά από την κριτική επιτροπή και το κοινό, αφήνοντας πίσω της τον Ανέστη Τεντέσκι με 114 βαθμούς και τον Γιώργο Τοκμετζίδη με 103 βαθμούς.

Στις τελευταίες δύο φωτογραφίσεις με τίτλους Chandeliers και Water Stones, οι τρεις φιναλίστ κλήθηκαν να ποζάρουν, φορώντας εσώρουχα και κοσμήματα υψηλής αξίας.

Η Ξένια εντυπωσίασε τους κριτές με τις πόζες της. «Πόσο όμορφη. Το βλέμμα της με έχει ταξιδέψει. Είναι movie star», είπε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, με την Ηλιάννα Παπαγεωργίου να προσθέτει: «Τα κοσμήματα γράφουν καταπληκτικά».

Δείτε βίντεο από τη δοκιμασία φωτογράφισης