GNTM: Η Ξένια Τσίρκοβα στέφθηκε νικήτρια του διαγωνισμού

Δείτε βίντεο από τη δοκιμασία φωτογράφισης
Μεγάλη νικήτρια του GNTM αναδείχτηκε η Ξένια Τσίρκοβα. Στις δύο τελευταίες δοκιμασίες του τηλεοπτικού διαγωνισμού μοντέλων, η Ξένια συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία, 116 βαθμούς συνολικά από την κριτική επιτροπή και το κοινό, αφήνοντας πίσω της τον Ανέστη Τεντέσκι με 114 βαθμούς και τον Γιώργο Τοκμετζίδη με 103 βαθμούς.
Στις τελευταίες δύο φωτογραφίσεις με τίτλους Chandeliers και Water Stones, οι τρεις φιναλίστ κλήθηκαν να ποζάρουν, φορώντας εσώρουχα και κοσμήματα υψηλής αξίας.
Η Ξένια εντυπωσίασε τους κριτές με τις πόζες της. «Πόσο όμορφη. Το βλέμμα της με έχει ταξιδέψει. Είναι movie star», είπε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, με την Ηλιάννα Παπαγεωργίου να προσθέτει: «Τα κοσμήματα γράφουν καταπληκτικά».
Μετά από τρεις μήνες και πολλές απαιτητικές δοκιμασίες η Ξένια Τσίρκοβα κέρδισε τον τίτλο του Greece’s Next Top Model, αλλά και τα έπαθλα που τον συνόδευαν.
«Μαμά τα κατάφερα. Το πίστευα ότι θα τα καταφέρω, αλλά όταν δεν εξαρτάται από εσένα, πάντα κρατάς μία πισινή», δήλωσε η βουρκωμένη. «Μήπως έγινε κάποιο λάθος;», αναρωτήθηκε, αφού ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα.
Η ανακοίνωση του αποτελέσματος του μεγάλου τελικού
