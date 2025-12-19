Άννα Κορακάκη: Περιμένει το πρώτο της παιδί- Έγκυος σε κοριτσάκι

Μητέρα για πρώτη φορά ετοιμάζεται να γίνει η πρωταθλήτρια σκοποβολής και χρυσή Ολυμπιονίκης Άννα Κορακάκη.

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, η ίδια ανακοίνωσε μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ότι εκείνη και ο σύζυγός της, Γιάννης Χαλκιαδάκης, περιμένουν το πρώτο τους παιδί, ένα κοριτσάκι.

«Η οικογένειά μας μεγαλώνει… δυο ποδαράκια, τέσσερις πατούσες και οι καρδιές μας με απέραντη αγάπη και λαχτάρα, να χτυπάνε πια για σένα

Το μικρό μας κοριτσάκι γεμίζει ήδη τις σκέψεις και τα όνειρά μας με φως», έγραψε στην ανάρτησή της η Άννα Κορακάκη και οι διαδικτυακοί της φίλοι γέμισαν στην ανάρτησή της με ευχές και likes.