Η Ζιζέλ παντρεύτηκε με τον Χοακίμ Βαλέντε

Πηγή ανέφερε στο ίδιο μέσο ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε στις αρχές του μήνα. «Ο Χοακίμ Βαλέντε είναι ενθουσιασμένος που επιτέλους παντρεύτηκαν, αφού έχουν ήδη αποκτήσει μαζί ένα παιδί», είπε το ίδιο άτομο.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Page Six, το διάσημο μοντέλο και ο προπονητής ζίου ζίτσου αντάλλαξαν όρκους σε μια ιδιωτική τελετή στο σπίτι τους στο Σέρφσαϊντ της Φλόριντα, παρουσία ενός μικρού κύκλου φίλων και συγγενών.

Η Ζιζέλ Μπούντχεν και ο Χοακίμ Βαλέντε παντρεύτηκαν μετά από δύο χρόνια σχέσης και την απόκτηση ενός παιδιού.

Η σχέση της Ζιζέλ με τον Χοακίμ Βαλέντε

Η γνωριμία της Ζιζέλ με τον Βαλέντε ξεκίνησε το 2021, όταν αποφάσισε να εγγράψει τον γιο της, Μπέντζαμιν, στην ακαδημία πολεμικών τεχνών του στο Μαϊάμι, αναζητώντας μια δημιουργική δραστηριότητα για το παιδί της. Σύμφωνα με συνέντευξή της στο περιοδικό Dust το 2021, η Ζιζέλ ανέφερε ότι μια φίλη της σύστησε τον Βαλέντε και τους αδελφούς του στο σχολείο πολεμικών τεχνών που διατηρούν.

Μετά την εγγραφή του γιου της, η Μπούντχεν ξεκίνησε και η ίδια να συμμετέχει στα μαθήματα αυτοάμυνας, ανακαλύπτοντας το ενδιαφέρον της για τη φιλοσοφία του ζίου-ζίτσου.

Η φιλία των δυο τους έγινε πιο έντονη μετά τον χωρισμό της Μπούντχεν από τον Τομ Μπρέιντι τον Οκτώβριο του 2022, έπειτα από 13 χρόνια γάμου. Έναν μήνα μετά, οι δυο τους εθεάθησαν σε οικογενειακές διακοπές στην Κόστα Ρίκα, γεγονός που πυροδότησε φήμες για ρομαντική σχέση.

Η σχέση τους πήρε ρομαντική τροπή το καλοκαίρι του 2023, και το ζευγάρι επιβεβαίωσε το δεσμό του τον Φεβρουάριο του 2024, όταν εθεάθησαν να γιορτάζουν την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Στη συνέχεια, η Μπούντχεν μίλησε ανοιχτά στο New York Times τον Μάρτιο του 2024 για τις φήμες που αντιμετώπισε και την πίεση που δέχτηκε λόγω του διαζυγίου της. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρχε ποτέ κάτι ρομαντικό με τον Βαλέντε όσο ήταν ακόμα παντρεμένη. «Πολλές γυναίκες κατηγορούνται όταν έχουν το θάρρος να φύγουν από μια μη υγιή σχέση και αυτό είναι κάτι που επίσης χρειάζεται να διαχειριστούν», είχε εξηγήσει.

Τον Φεβρουάριο του 2025 το ζευγάρι υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί.