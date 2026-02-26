Οι Αθώοι: Η Γιούλη Τσαγκαράκη εισβάλλει στη σειρά του MEGA - Ο ρόλος της

Η Γιούλη Τσαγκαράκη κάνει την είσοδό της στη μεγάλη παραγωγή του MEGA, «Οι Αθώοι», στο νέο επεισόδιο που θα προβληθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 22:10.

Η αγαπητή ηθοποιός αναλαμβάνει τον ρόλο της Λέγκως μια Βλάχας κάπου στα ορεινά της Ηπείρου. Είναι εκείνη που παρά τις προκαταλήψεις προσφέρει καταφύγιο στον Γιάννο στο σπίτι της.

Όπως έχουμε δει στα επεισόδια που έχουν προβληθεί, μετά τον γάμο της Μαργαρίτας και τον τραγικό θάνατο της μητέρας του, ο Γιάννος (Κώστας Νικούλι) φεύγει από το νησί (Κέρκυρα) καταρρακωμένος και αναζητά διέξοδο στο ποτό και τους καβγάδες.

Το αποτέλεσμα είναι να γίνει και πάλι στόχος της κλειστής κοινωνίας και να βρεθεί πάλι στο περιθώριο. Η Λέγκω μένει στο φτωχικό σπίτι της με την κόρη της, τη Ρήνα. Ο Γιάννος αρχίζει να έχει συναισθήματα για τη Ρήνα και η Λέγκω θέλει να τον κάνει γαμπρό της. Όμως η ίδια η Ρήνα έχει άλλη άποψη και αρνείται να κάνει άντρα της έναν άνδρα σαν τον Γιάννο.