Πέθανε η αδερφή του Τζορτζ Κλούνεϊ από καρκίνο: «Δεν έχω γνωρίσει πιο γενναίο άνθρωπο»

Η δήλωση του ηθοποιού
Ο διάσημος ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ βιώνει βαθύ πένθος μετά τον θάνατο της μεγαλύτερης αδερφής του.
Η Αντέλια «Άντα» Ζάιντλερ απεβίωσε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 65 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, όπως αναφέρει το περιοδικό People. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Άντα Ζάιντλερ έφυγε ήρεμα, περιτριγυρισμένη από αγαπημένα της πρόσωπα, στο νοσοκομείο St. Elizabeth Healthcare στο Έτζγουντ του Κεντάκι.
Σε δήλωσή του, ο Τζορτζ Κλούνεϊ ανέφερε: «Η αδελφή μου, η Άντα, ήταν η ηρωίδα μου. Αντιμετώπισε τον καρκίνο με θάρρος και χιούμορ. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ άνθρωπο τόσο γενναίο. Στην Αμάλ και σε μένα θα μας λείψει τρομερά».
Η Άντα Ζάιντλερ γεννήθηκε στις 2 Μαΐου 1960 στο Λος Άντζελες. Ήταν κόρη του δημοσιογράφου και τηλεοπτικού παρουσιαστή Νικ Κλούνεϊ και της συγγραφέα Νίνα Μπρους Γουόρεν. Υπήρξε ταλαντούχα εικαστικός και εργάστηκε επί σειρά ετών ως δασκάλα εικαστικών σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Ογκούστα του Κεντάκι.
Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών της χρόνων διακρίθηκε για τις ακαδημαϊκές της επιδόσεις, γεγονός που της εξασφάλισε υποτροφία. Παράλληλα, συμμετείχε ενεργά σε λέσχη ανάγνωσης, υπήρξε μέλος του Augusta Art Guild.
Στη συνέχεια σπούδασε σε κολέγια στο Λούιβιλ και στο Βόρεια Κεντάκι και εργάστηκε και ως λογίστρια. Το 1987 παντρεύτηκε τον Νόρμαν Ζάιντλερ, απόστρατο λοχαγό του αμερικανικού στρατού, ο οποίος πέθανε το 2004 από καρδιακή προσβολή. Στον γάμο τους, ο Κλούνεϊ είχε διαβάσει απόσπασμα της Αγίας Γραφής, ενώ η θεία τους, η διάσημη τραγουδίστρια Ρόζμαρι Κλούνεϊ, είχε τραγουδήσει για το ζευγάρι.
Παρότι κρατούσε χαμηλό προφίλ και απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις, η Άντα Ζάιντλερ είχε παραστεί στον γάμο του αδελφού της με την Αμάλ Κλούνεϊ στη Βενετία το 2014.
Η εκλιπούσα αφήνει πίσω τους γονείς της, τα παιδιά της Νικ Ζάιντλερ και Άλισον Ζάιντλερ Χερολάγκα, τον αδελφό της Τζορτζ Κλούνεϊ με τη σύζυγό του Αμάλ, καθώς και άλλα μέλη της οικογένειας. Η κηδεία της θα τελεστεί τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ενώ αντί στεφάνων η οικογένεια προτείνει δωρεές στη μνήμη της στη Βιβλιοθήκη Knoedler της Ογκούστα.
