Πέθανε η αδερφή του Τζορτζ Κλούνεϊ από καρκίνο: «Δεν έχω γνωρίσει πιο γενναίο άνθρωπο»

Ο διάσημος ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ βιώνει βαθύ πένθος μετά τον θάνατο της μεγαλύτερης αδερφής του.

Η Αντέλια «Άντα» Ζάιντλερ απεβίωσε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 65 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, όπως αναφέρει το περιοδικό People. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Άντα Ζάιντλερ έφυγε ήρεμα, περιτριγυρισμένη από αγαπημένα της πρόσωπα, στο νοσοκομείο St. Elizabeth Healthcare στο Έτζγουντ του Κεντάκι.

Σε δήλωσή του, ο Τζορτζ Κλούνεϊ ανέφερε: «Η αδελφή μου, η Άντα, ήταν η ηρωίδα μου. Αντιμετώπισε τον καρκίνο με θάρρος και χιούμορ. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ άνθρωπο τόσο γενναίο. Στην Αμάλ και σε μένα θα μας λείψει τρομερά».

Η Άντα Ζάιντλερ γεννήθηκε στις 2 Μαΐου 1960 στο Λος Άντζελες. Ήταν κόρη του δημοσιογράφου και τηλεοπτικού παρουσιαστή Νικ Κλούνεϊ και της συγγραφέα Νίνα Μπρους Γουόρεν. Υπήρξε ταλαντούχα εικαστικός και εργάστηκε επί σειρά ετών ως δασκάλα εικαστικών σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Ογκούστα του Κεντάκι.