Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 21, τη Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23/12/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣ. ΘΩΜΑ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-12-2025 ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ.
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΓΕΩΡ. ΔΟΣΟΥΛΑ
ΕΤΩΝ 77
Θανόντα, κηδεύουμε την Κυριακή 21/12/2025 και ώρα 13:00 από τον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής Μιχοΐου Αχαΐας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΜΑΡΙΑ & ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΞΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΔΟΣΟΥΛΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΗΛΙΑΣ ΓΛΥΤΣΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΡΟΥΧΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΤΟΥΛΑ ΤΣΑΡΟΥΧΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΒΑΣΩ ΤΣΑΡΟΥΧΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΗΛΕΚΤΡΑ, ΗΛΙΑΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ “ΦΛΟΓΑ”.
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά & θεία
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΓΑΛΟΥ
ΕΤΩΝ: 79
Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 21-12-2025 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πατρών. {Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Λουσικών Αχαΐας}.
ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ: Ελένη, Νικολέττα
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΤΗΣ: Στάθης, Παναγιώτης, Άγγελος, Βασίλης
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΚΑΤΙΝΑ (χήρα) ΘΕΟΔ. ΓΕΡΑΜΟΥΤΣΟΥ
ΕΤΩΝ 85
Κηδεύουμε την Δευτέρα 22 -12-2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΡΑΜΟΥΤΣΟΥ, ΣΟΦΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΛΛΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΡΑΜΟΥΤΣΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΦΩΤΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΣΤΟΥΛΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΡΓΥΡΗ χήρα ΧΡ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΤΩΝ 83
Κηδεύουμε την Δευτέρα 22-12-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.
Τα παιδιά της: Γιοβάνκα και Παναγιώτης Δημακόπουλος, Νικόλαος Παπαθανασίου.
Τα εγγόνια της: Χρήστος, Εύη, Νάσια
Τα ανίψια της
Οι λοιποί συγγενείς
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΧΗΡ. ΒΑΣ. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ
{ΕΤΩΝ 68}
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 2 Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΜΗΤΕΡΑ
ΤΑΣΙΑ ΧΗΡ. ΑΝΤ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΗΡ. ΑΛΚ. ΜΑΡΟΥΛΗ,
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΗΡ. ΝΙΚ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΛΗ ΤΣΕΛΗ
ΕΤΩΝ 102
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-12-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π. μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ B ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΕΛΗ, ΣΕΒΑΣΤΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΤΣΕΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΠΥΡΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΡΓΥΡΗ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-12-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΟΒΑΝΚΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΥΗ, ΝΑΣΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΔΡ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΛΟΓΙΣΤΗ - ΕΤΩΝ 46
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΤΖΙΝΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ
-----------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 82
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 68
Κηδεύουμε την Τρίτη 23-12-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Ανθουπόλεως.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Συχαινών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΑΙΜΙΛΙΑ & ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΑΝΟΥΚΑΚΗΣ, ΕΛΕΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΛΙΑΒΡΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΝΙΚΟΛ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΖΑΜΠΕΤΑ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ, ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΑΤΗ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-12-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΙΟΝ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 68
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ .
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΝΤΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙΑΦΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ, ΜΑΡΙΝΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΡΑΣΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΗ ΜΠΡΟΥΜΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------------------------------
