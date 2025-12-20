Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 21, τη Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23/12/2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣ. ΘΩΜΑ

ΕΤΩΝ 91 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-12-2025 ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ. 

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 

www.tsantarliotis.gr

---------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ ΓΕΩΡ. ΔΟΣΟΥΛΑ

ΕΤΩΝ 77

Θανόντα, κηδεύουμε την Κυριακή 21/12/2025 και ώρα 13:00 από τον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής Μιχοΐου Αχαΐας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΗ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΜΑΡΙΑ & ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΞΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΔΟΣΟΥΛΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΗΛΙΑΣ ΓΛΥΤΣΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΡΟΥΧΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΤΟΥΛΑ ΤΣΑΡΟΥΧΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΒΑΣΩ ΤΣΑΡΟΥΧΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΗΛΕΚΤΡΑ, ΗΛΙΑΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ “ΦΛΟΓΑ”.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ

2610 520050, 6986 944494.

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας  μητέρα, γιαγιά  & θεία  

ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΣΙΓΑΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 79    

Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 21-12-2025 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πατρών. {Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Λουσικών Αχαΐας}.  

ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ: Ελένη, Νικολέττα

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΤΗΣ: Στάθης, Παναγιώτης, Άγγελος, Βασίλης

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη  μας

ΚΑΤΙΝΑ (χήρα) ΘΕΟΔ. ΓΕΡΑΜΟΥΤΣΟΥ

ΕΤΩΝ   85

Κηδεύουμε την Δευτέρα 22 -12-2025  & ώρα  11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΡΑΜΟΥΤΣΟΥ, ΣΟΦΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΛΛΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΡΑΜΟΥΤΣΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΦΩΤΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΣΤΟΥΛΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ

Η  ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ    

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

--------------------

 ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΡΓΥΡΗ χήρα ΧΡ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΕΤΩΝ 83

Κηδεύουμε την Δευτέρα 22-12-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.

Τα παιδιά της: Γιοβάνκα και Παναγιώτης Δημακόπουλος, Νικόλαος Παπαθανασίου.

Τα εγγόνια της: Χρήστος, Εύη, Νάσια

Τα ανίψια της

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 

www.tsantarliotis.gr

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΧΗΡ. ΒΑΣ. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ

{ΕΤΩΝ 68}

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 2 Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΜΗΤΕΡΑ

ΤΑΣΙΑ ΧΗΡ. ΑΝΤ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΗΡ. ΑΛΚ. ΜΑΡΟΥΛΗ,
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΗΡ. ΝΙΚ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

---------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΕΛΛΗ ΤΣΕΛΗ 

ΕΤΩΝ 102 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-12-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π. μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ B ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 

ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΕΛΗ, ΣΕΒΑΣΤΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΤΣΕΛΗ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΠΥΡΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 

www.tsantarliotis.gr

--------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΑΡΓΥΡΗ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΕΤΩΝ 83 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-12-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 

ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΟΒΑΝΚΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΥΗ, ΝΑΣΙΑ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 

www.tsantarliotis.gr

---------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΔΡ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ

ΛΟΓΙΣΤΗ - ΕΤΩΝ 46 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΤΖΙΝΑ 

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 

www.tsantarliotis.gr

-----------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 82 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ : ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 

www.tsantarliotis.gr

---------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ  ΠΑΝ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ  68 

Κηδεύουμε την Τρίτη 23-12-2025 & ώρα  11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Ανθουπόλεως.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Συχαινών.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΑΙΜΙΛΙΑ & ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΑΝΟΥΚΑΚΗΣ, ΕΛΕΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΛΙΑΒΡΑ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΝΙΚΟΛ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΖΑΜΠΕΤΑ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ, ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ

Ο  ΕΓΓΟΝΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΑΤΗ 

ΕΤΩΝ 88 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-12-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 

ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 

www.tsantarliotis.gr

-------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΙΟΝ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ 

ΕΤΩΝ 68 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ . 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΝΤΟΥΛΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΙΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙΑΦΑΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ, ΜΑΡΙΝΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΡΑΣΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΗ ΜΠΡΟΥΜΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 

www.tsantarliotis.gr

-------------------------------------

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πένθη Κηδείες

Info