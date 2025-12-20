Πάτρα: Ποιος ήταν ο 46χρονος που «έφυγε» αιφνιδίως

Σε ηλικία 46 ετών έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή ο Πατρινός λογιστής Γιώργος Μητρόπουλος.

Ο εκλιπών ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία. Τον θάνατό του θρηνεί η σύζυγός του Τζίνα Χριστοπούλου, ο γιος τους Ανδρέας, καθώς και συγγενείς και φίλοι.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα, στις 13:00, στον Ιερό Ναό Παντοκράτορος Πατρών.

Ακολούθως, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Λεύκας.