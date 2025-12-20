Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πάτρα: Ποιος ήταν ο 46χρονος που «έφυγε» αιφνιδίως

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα στον Ιερό Ναό Παντοκράτορος Πατρών

Σε ηλικία 46 ετών έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή ο Πατρινός λογιστής Γιώργος Μητρόπουλος.

Ο εκλιπών ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία. Τον θάνατό του θρηνεί η σύζυγός του Τζίνα Χριστοπούλου, ο γιος τους Ανδρέας, καθώς και συγγενείς και φίλοι.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα, στις 13:00, στον Ιερό Ναό Παντοκράτορος Πατρών.

Ακολούθως, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Λεύκας.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πένθος

Ειδήσεις