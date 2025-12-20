Πάτρα: Ποιος ήταν ο 46χρονος που «έφυγε» αιφνιδίως

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα στον Ιερό Ναό Παντοκράτορος Πατρών
Σε ηλικία 46 ετών έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή ο Πατρινός λογιστής Γιώργος Μητρόπουλος.
Ο εκλιπών ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία. Τον θάνατό του θρηνεί η σύζυγός του Τζίνα Χριστοπούλου, ο γιος τους Ανδρέας, καθώς και συγγενείς και φίλοι.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα, στις 13:00, στον Ιερό Ναό Παντοκράτορος Πατρών.
Ακολούθως, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Λεύκας.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr