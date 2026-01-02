Πάτρα: Φωτιά σε στέγη κτιρίου στην Πειραΐκή Πατραΐκή

Νεότερη Ενημέρωση: Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά έχει ήδη τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Με βάση τις αναφορές οι φλόγες ξεπήδησαν σε εγκαταλελειμένο κτίριο εξαιτίας της καύσης αντικειμένων από αγνώστους. Γρήγορα επεκτάθηκαν μέχρι την στέγη του κτιρίου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα πυρκαγιά σε εγκαταλελειμένο κτίριο της Πειραΐκής Πατραΐκής στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το σημείο ακούγονται εκρήξεις, γεγονός που έχει προκαλέσει αναστάτωση στην περιοχή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες με τρια οχήματα επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ στο σημείο βρίσκεται και η Αστυνομία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πολιτών.